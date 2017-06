Chivas vuelve con las manos vacías

Matías Almeyda y su directiva regresarán de Cancún sin haber concretado la incorporación de algún jugador

GUADALAJARA, JALISCO (08/JUN/2017).- La intención de la directiva del Guadalajara y el cuerpo técnico que encabeza Matías Almeyda era clara: ir por dos jugadores solamente en el régimen de transferencias celebrado ayer en Cancún, Quintana Roo, para la Liga MX. Uno era Javier Aquino y el otro Hirving Lozano.

En ambos casos fallaron las negociaciones por diferentes circunstancias. En el primero, porque el jugador está cómodo en Tigres, con relación estable y no le interesó experimentar un cambio al conjunto campeón de México.

Chivas ya es la segunda ocasión que busca hacerse de los servicios de Aquino. En ambas, el jugador ha dicho no a la institución rojiblanca. A Almeyda no le quedará otra más que darle oportunidad a jugadores jóvenes.

En el segundo caso, con El “Chucky” Lozano, el Guadalajara ofreció 12 millones de dólares, pero la directiva del Pachuca fue clara: le dijo a Chivas que tenía tres ofertas de Europa en la mesa por su jugador y el deseo del joven era ir al futbol del extranjero, lo cual cumplirían a carta cabal.

José Luis Higuera y Matías Almeyda, al escuchar eso, quedaron enterados que no había nada que hacer porque la voluntad del jugador no era jugar más en México, y hasta el cierre de esta edición Chivas no había contratado a ningún otro jugador.

Pachuca tiene opciones para “Chucky” Lozano, el Celta de Vigo y Real Sociedad, en España, así como PSV, en Holanda, donde varios mexicanos ya han sido campeones, queridos por la afición y hay muy buena relación entre equipos mexicanos y el holandés.

Vela se pone de modo

El martes en el régimen de transferencias se filtró que Jorge Vergara había buscado personalmente a Carlos Vela para que jugara con Chivas desde el torneo entrante. Conforme pasaron las horas, el representante salió a decir que con él nadie platicó, con su jugador tampoco, y el propio Higuera desmintió la versión.

Sin embargo, en la concentración de la Selección mexicana de futbol, la versión que parecía apagada tomó otro rumbo. Vela dijo que si bien es cierto que no le había hablado alguien de Chivas, él estaba dispuesto a escuchar ofertas, ver lo que en su momento fuera lo mejor para su carrera y no se cerraba a nada.

“No me llamó nadie (de Chivas) en ningún momento. Sí, algún día me gustaría volver, claro que sí, de ahí salí. Siempre hay que dejar las puertas abiertas a todo y valorar, yo creo que en el momento que llegue la oportunidad, se valorará y se verá si es una buena oportunidad para mí o no”.

La historia queda abierta para Vela y Chivas, por lo que vendrán más capítulos. Chivas tiene todavía para cerrar a cualquier mexicano que venga del extranjero todo el mes de julio, agosto y una semana de septiembre.

Se va el “Pocho” Ponce

Dentro de las negociaciones que otros equipos buscaron hacer con Chivas, solamente Miguel Ponce fue el único en dejar la plantilla de los campeones. El “Pocho” se fue prestado con opción a compra al Necaxa. Esta negociación estaba avanzada desde la Liguilla y solamente se hizo oficial ayer en el régimen de transferencias.

LA CIFRA

2 son los jugadores que pretendía Chivas: Javier Aquino e Hirving Lozano.

Los Zorros refuerzan el ataque

Poco o nada fue a hacer la directiva rojinegra a Cancún, en cuya comitiva estaban el presidente Gustavo Guzmán, Gabriel Saucedo, gerente operativo del club, así como el director técnico José Guadalupe Cruz.

Lo que realizaron fue soportar bombazos de billetes verdes por el jugador más solicitado que han tenido en los últimos años, Luis Ricardo Reyes, lateral izquierdo que actualmente defiende la playera tricolor, así como reforzar la línea de ataque.

Los Zorros del Atlas consiguieron hacerse de los servicios de Milton Caraglio, procedente de Xolos de Tijuana, en compra definitiva, así como de Uvaldo Luna, que llegó a préstamo por un año, procedente de Tigres de la UANL, pero que militó en el futbol de Colombia con el Patriotas Boyacá.

Además, se confirmó la compra definitiva de Javier Salas, mediocampista importante en el esquema del “Profe” Cruz, así como la renovación del préstamo de Cándido Ramírez con los Rayados del Monterrey.

En cuanto a salidas del club atlista, se hizo oficial la venta de Daniel “Fideo” Álvarez, quien irá a los Rayos del Necaxa que dirigirá Ignacio Ambriz; mientras que Carlos Treviño deja La Madriguera para recibir mayor actividad en el conjunto recién ascendido Lobos BUAP.

También se acomodó a Juan Carlos “Negro” Medina en Lobos BUAP, a pesar de que en el último año jugó para los Xolos de Tijuana, con poca actividad.

En la portería no hubo movimientos, ya que a pesar de que se colocó a Óscar Ustari en la lista de transferibles, el argentino se queda al menos seis meses más a cumplir su contrato, toda vez que el titular seguirá siendo Miguel Fraga.

DESTACADOS

