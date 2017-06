Cuatro en la mira de Chivas

El técnico Matías Almeyda pidió a su directiva buscar la contratación de Erick Gutiérrez, Javier Aquino, Henry Martín o Jurgen Damm para redondear su plantel

GUADALAJARA, JALISCO (07/JUN/2017).- El técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, le ha dado a su directiva cuatro nombres para que busquen contratárselos en este régimen de transferencias del futbol mexicano, aunque el propio pastor reconoció al finalizar el Clausura 2017 que los precios que le ponen a su club “son de locos”.

En caso de que no logren llegar a un acuerdo para que llegue Erick Gutiérrez, Javier Aquino, Henry Martín o Jurgen Damm, Almeyda está resignado a afrontar con lo que tiene los compromisos pactados, pero será paciente para que José Luis Higuera hoy pueda contratarle aunque sea a uno.

A su llegada a Cancún, Higuera mencionó que Aquino les interesa, pero Tigres no está en posibilidad de cederlo: “Interesa Aquino, pero Tigres está muy clavado en quedarse con él. Es un jugador de nuestro gusto”.

La directiva rojiblanca arribó a Cancún, Quintana Roo, ayer, y comenzó pláticas con diferentes clubes buscando avanzar en las negociaciones, tanto en los elementos que les interesan como en quienes han ofertado por algunos de sus actuales campeones, como Miguel Ponce, que interesa al Necaxa, así como Carlos Fierro, que está en la mira del Cruz Azul.

En cuanto a posibles salidas, el técnico está convencido que nadie debe irse, quiere mantener la nómina, pero en caso de alguna buena oferta la analizarán, tal es el caso del seleccionado nacional Orbelín Pineda, quien aseguró que en su caso nada está cerrado.

“Todavía no se sabe, vamos a esperar a ver qué pasa, porque todavía no está definido nada”, señaló el jugador, uno de los consentidos de la afición rojiblanca por su sencillez, humildad, pero sobre todo por su calidad como jugador.

Haber salido campeón en la Liga MX con el Guadalajara, dice el “Mago”, que le ha cambiado la vida en muchos aspectos, porque cumplió un proyecto que tenía pendiente en su carrera, y ahora espera el torneo entrante seguir cosechando títulos.

“Se dio un gran paso, vamos a ir poco a poco para seguir consiguiendo títulos. Hay muchos equipos muy completos, nosotros tenemos que seguir luchando porque sabemos que la Liga está competida y Chivas ha regresado al lugar que le corresponde. Es parte de mi trabajo, de mi esfuerzo, y bendito sea el futbol que me ha dado emociones. La clave fue el compañerismo y la humildad como hermanos que luchan cada instante”.

Interesan en otros clubes

Ignacio Ambriz, recién llegado al timón del Necaxa, pidió a su directiva fichar a Miguel Ponce, es una negociación que hoy tendrá desenlace.

Por su parte, Carlos Fierro es pretendido por el Cruz Azul para el próximo torneo, ya hubo avances entre la Máquina y su representante, el sueldo del jugador está solucionado, falta el arreglo entre directivas. El contrato que le ofrecen es, por mucho, mejor que el actual que tiene con Chivas. Ganaría tres veces más en la Máquina.

Por Eduardo López habrá ofertas para este régimen de transferencias. Matías Almeyda ya precisó que el jugador está en los planes del equipo, aunque tampoco lo detendrá si es que se da una buena oferta.

A Europa sólo a grandes equipos

Matías Almeyda precisó que si algún jugador tiene la intención de irse a Europa, él lo aconsejará, porque Chivas ya debe comenzar a vender bien y a equipos grandes, no prestar ni regalar nada.

“Para ir a Europa tienen que apostar ir a grandes clubes, ellos son los que pagan grandes cifras, los demás no. Un jugador de Chivas no tiene que ir, porque es Europa, a uno no importante. El día que se vayan, que sea (un equipo) importante, no hay apuro y el día que se vayan es porque no volverán”.

La única situación por la cual algún jugador se iría a un club no importante, en un momento dado, es porque se fue bien pagado, con una buena cifra para el club, lo cual no se dará, porque equipos de mediano nivel no pagan las cantidades millonarias.

“Le cierro las puertas, pero si vienen con un camión de dinero, le abro las puertas, lo saludo y le deseo el mejor éxito. Todos son supuestos, el día que llegue algo concreto se analizará. Tiene que darse una propuesta muy grande para que alguien salga, la idea es mantener a todo el grupo, porque viene una competencia importante”.

EL DATO

Dos menos

Hasta ahora sólo se han confirmado dos bajas oficiales en Chivas, la del delantero Guillermo Martínez, quien quedó lejos de cumplir las expectativas, y la otra es la de Néstor Calderón, quien terminó contrato y regresará con el Santos.

SABER MÁS

Plantilla rojiblanca