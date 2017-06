La FMF estudiará continuidad de 'Chima' Ruiz

Determinarán si guiará el Tri Sub-23 después de eliminación en Mundial Sub-20

CIUDAD DE MÉXICO (06/JUN/2017).- Dennis te Kloese, coordinador de Selecciones Menores de futbol de México, manifestó que será en el futuro cuando se analice si Marco Antonio Ruiz se mantendrá en el proceso para hacerse cargo del Tri Sub-23 que busque su boleto a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

"Tenemos tan fresco el juego (ante Inglaterra del pasado lunes) que no hemos pensado en lo que va", dijo el holandés en conferencia de prensa a la llegada del Tri Sub-20, que fue eliminado en cuartos de final de la Copa de Mundo de la categoría disputada en Corea del Sur 2017.

Dejó en claro que están "muy contentos con Marco Antonio, como (Mario) Arteaga (entrenador de la Sub 17), con el respaldo que da Juan Carlos Ortega (coordinador técnico táctico de Selecciones Menores) y ya vendrá (el análisis) cuando terminen las fechas de preparación de Sub 23 y Sub 20, falta el Mundial Sub 17, iremos con el panorama más claro cuando esto acabé".

Sobre el balance que realiza respecto a la actuación del Tri Sub-20 en la Copa del Mundo de la categoría Corea del Sur 2017, el dirigente explicó que pese a que no cumplieron con su meta de llegar a semifinales, existen muchos aspectos a destacar.

"Nos propusimos estar dentro de los mejores cuatro, no es cualquier evento, es triste estar aquí con toda la ilusión de ganar a Inglaterra, pero el hubiera no existe, ellos sacaron el juego adelante, creo que el reconocimiento para el cuerpo técnico y los jugadores que se partieron el alma para dejar una buena imagen y es una motivación de seguir trabajando", indicó.

Descartó que los jugadores que no fueron prestados por sus respectivos equipos habrían marcado alguna diferencia, ya que al final prefirieron enfocarse en los que tuvieron disponibles.

"Creo que nunca quiso hablar de los jugadores que no han estado, tampoco han estado en todo el proceso que llevamos con ellos. Nos preparamos y nos dedicamos a los jugadores que eran más seguros de estar en eliminatoria y en el Mundial", estableció.

Además, consideró que ante la poca oportunidad que pudieran tener estos jóvenes en sus equipos, la tarea de selecciones menores es la de trabajar con ellos de manera integral para que lleguen a sus clubes con las armas suficientes de pelear por ser considerados.

"Todo mundo puede ver que hay talento, siempre he dicho que el talento es espectacular, jugadores que ante rivales importantes muestran mucho y los clubes lo saben, por eso son cuidadosos; nos corresponde de la mejor forma desarrollar a selecciones menores, arropar a estos jóvenes, todo lo demás es para otras instancias", sentenció.