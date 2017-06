José Luis Higuera niega interés por Carlos Vela

Cree que los rumores son una táctica para elevar el precio del jugador

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUN/2017).- José Luis Higuera, presidente ejecutivo del Grupo Omnilife Chivas, negó que el equipo rojiblanco esté interesado en contratar a Carlos Vela, jugador de la Real Sociedad de España.

El directivo atribuyó los rumores de un posible fichaje a una táctica para elevar el precio del delantero.

"No hubo contacto ni interés; no entiendo las estrategias de que quieran subirle el precio a Vela. Nosotros no estamos interesados en él", afirmó en declaraciones difundidas por el canal Univisión.

Higuera se encuentra en Cancún, donde se lleva a cabo el "draft", mercado de transferencias del futbol mexicano.

Vela, delantero de Selección nacional, es objeto de deseo de muchos clubes mexicanos, aunque según Higuera el jugador "no entra dentro del gusto de Matías (Almeyda)", entrenador del Rebaño.

Acerca de un posible fichaje del "Bombardero" en el futuro, Higuera se negó a especular y añadió que sería mejor hacerle esa pregunta al director técnico del equipo.