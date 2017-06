Ascender a Leones, el 'capricho' de Valadez

El atacante y goleador melenudo sueña con volver a jugar en el máximo circuito

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUN/2017).- No es canterano del equipo ni mucho menos, pero Ismael Valadez está enamorado de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Con poco más de un año en la institución, el atacante y goleador melenudo reconoce que sueña con volver a jugar en el máximo circuito del futbol mexicano, pero su vía predilecta para realizar ese sueño es conseguir el ansiado ascenso con Leones.

Valadez asegura que previo a regresar a los trabajos de pretemporada con la UdeG, algunas escuadras de Primera se acercaron a él para plantearle un posible interés, sin embargo aseguró que le ha tomado bastante cariño al cuadro que dirige Jorge Dávalos.

“Siempre existe esa posibilidad (de regresar a Primera), sí hubo algunos acercamientos pero nada formal. Qué más quisiera yo que regresar a Primera ascendiendo. Siempre lo he dicho, ese es un objetivo que traigo y que no me lo puedo sacar de la cabeza, creo que no me lo voy a sacar hasta que se pueda dar si alcanza el tiempo de mi carrera. Existe la posibilidad, pero de momento todo está tranquilo”.

Respecto ese mismo tenor, el de su situación contractual, Valadez señaló que aún no imprime su firma en algún contrato que lo renueve oficialmente como jugador de Leones, pero señaló que hacerlo es mero trámite, pues las negociaciones entre Cruz Azul (dueño de su carta) y Leones han sido muy satisfactorias.

“Todavía no firmo pero quedarme acá fue una petición mía porque se puede decir que me encariñé con este club. Tuve muchas ofertas gracias a Dios, pero llegué a un acuerdo con el presidente (Alberto Castellanos) y la idea es estar un año más a préstamo. Sólo falta sentarnos y firmar”.

“Desde un inicio las directivas (la de Cruz Azul y Leones) han tenido una comunicación muy sana y abierta. Entre ellos no hay problema, las tres partes estamos conformes. Es un privilegio que me hayan tomado en cuenta para este proyecto”, señaló el ariete.

En su primer año como león negro, Valadez consiguió consolidarse como el goleador del equipo al marcar 19 goles en dos torneos de Liga y un tanto más en Copa MX.

TIENEN CON QUÉ RUGIR

Aunque es sabedor de que Leones estará conformado en su gran mayoría por jugadores jóvenes surgidos de la cantera, Valadez aseguró que dentro de Leones no están especulando ni improvisando, pues señaló que el plantel tiene lo necesario para pelear los primeros planos de la Liga de Ascenso.

“Vengo con esas ganas de poder hacer algo importante en Leones. Hay que valorar la oportunidad tan importante que da la directiva. Espero que los compañeros la tomen con responsabilidad, están en una institución que para mí es la mejor de la Liga de Ascenso. Lo que nosotros podemos hacer como mayores es apoyarlos. El proyecto es ambicioso, no porque sean puros jóvenes vamos a ver qué sucede. No nos relajaremos, buscaremos el objetivo que es salir campeón”, finalizó.

Al inicio del próximo Apertura 2017, Ismael Valadez no podrá contar con la complicidad de Jorge Mora, quien durante su primer año con Leones fue su principal socio en el ataque. El artillero tendrá que esperar a que el “Gordo” se recupere de la lesión que lo tiene apartado de las canchas.



