El 'Bofo' abre su corazón

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUN/2017).- Si hay algo que marcó la carrera de Adolfo Bautista como futbolista, fue jugar para el Guadalajara, equipo al cual le debe mucho del cariño que la afición en la calle hoy le manifiesta. El “Bofo” admite que fue algo de lo más hermoso que tiene de la profesión, la cual se vio marcada por dos eventos en su vida personal. Hay momentos que solo, en su casa, llora al recordar esos instantes.

“Dos títulos me han dejado marcado, el que obtuve con el Pachuca y el de Chivas. El primero porque ese año falleció mi papá, ese mismo año quedé campeón y no pudo disfrutarlo mi padre, ese me marcó. Después con Chivas perdí una Final ante Pumas y me dolió mucho, pero luego se viene el título con el Guadalajara por fin, pero mi mamá recién había fallecido”.

“Fueron momentos bastante complicados, primero la tristeza por haber perdido a mis padres, que se vienen acompañados tiempo después con levantar el trofeo de campeón. Eso me marcó en todos los aspectos, de hecho cuando estoy solo, veo los goles y me suelto llorando”.

La nostalgia le llegó al “Bofo” al hablar del tema, no se guardó nada, hasta reconoció que cuando era jugador cometió muchos errores como no decir lo que en ese momento sentía. Su poca colaboración con la prensa hoy quería cambiarla en todos los aspectos, por eso decidió compartir algunas cosas personales con este diario.

“Ahora que pasó la Final de Chivas, con su título, pasaron mucho el gol que marqué ante Toluca, lo veía y lloraba en mi casa, el recuerdo me llegó. Para muchos fue un gol común y corriente, pero no saben lo que significó para mí, cómo lo sentí y lo viví”.

Asegura que cuando la afición lo reconoce en la calle y lo saluda, ayudan a aminorar el dolor de no tener a sus padres, porque siempre se le viene a la mente el gol ante el Toluca y el dolor con el cual gritó al cielo por la partida de su madre.

“Es que en los títulos marqué con el mismo sentimiento que grité, porque se me había ido una parte de mí, traía mucho sentimiento. Quizá mucha gente no lo sabía, no lo entienda, pero en lo personal (los goles) los viví mucho. Fueron dos momentos especiales”.

Sus padres lo marcaron en muchos aspectos, de hecho, ellos le decían que la afición del Guadalajara lo acompañaría por siempre, que lo querían mucho y tenía que aceptarlo rápido para no cometer errores.

“Cuando estaba en Chivas, mis papás me decían ‘hijo, ya sabes lo que significa estar en Chivas, ya lo entendiste, porque ve a toda la gente como te quiere’. Quizá uno en ese momento no lo comprende, no alcanzas a dimensionar y me veían como un elemento de ideas raras, que no hablaba mucho, que no daba entrevistas. Hasta decían: ‘es muy mamón’. Hoy soy diferente, me costó mucho, no estaba preparado para la prensa y hasta imagen de payaso di. Hoy estoy en otra etapa y consciente que me faltaron cosas por mejorar”.

EL DATO

Sus hijos, el motivo de su retiro

Aunque tenía “tres opciones en la División de Ascenso” para continuar jugando, el “Bofo” decidió hacerse a un lado porque sus hijos se lo pidieron, aunado a que en esa categoría hay muchos problemas de varios tipos, incluyendo el económico. “Ya no querían estar cambiando año tras año de lugar de residencia”.

Leyendas del Guadalajara y River se miden el sábado

El sábado a las 19:00 horas, el Estadio Tres de Marzo será engalanado por algunas leyendas del Guadalajara como Ramón Morales, y de River Plate, así como argentinos que jugaron en el futbol mexicano. El encuentro es a beneficio de asociaciones civiles.

Los jugadores confirmados por parte del Guadalajara son: Gustavo Sedano, Javier Ledesma, Salvador Carmona, Jorge Barrera, Jonhy García, Héctor Reynoso, Héctor Castro, Camilo Romero, “Lupillo” Castañeda, Sergio Ávila, Ramón Morales, Ignacio Vázquez, Paulo César Chávez, Manuel Martínez, Joel Sánchez, Gustavo Nápoles, Alberto Coyote y Juan Pablo Alfaro. Por River y argentinos que militaron la Liga MX o están en activo: Juan Menseguez, Matías Vellaz, Leandro Cufré, Danilo Gerlo, Sergio Castillo, Luis Miguel Lobo, Guillermo Pereyra, Pablo Fernández, Hugo Castillo, Ariel Franco y Gaby Pereyra.

Los boletos para este partido cuestan 100 pesos y están a la venta en lataquillamx.com, y en Hospital San Javier. También habrá en taquilla en el estadio el día del evento.