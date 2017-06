Talento en crecimiento

A sus 14 años de edad, Regina Sirvent da sus primeros pasos en el serial más importante de México

GUADALAJARA, JALISCO (06/JUN/2017).- Con tan sólo 14 años, Regina Sirvent ha conseguido debutar en la temporada 2017 de la NASCAR Peak México Series como piloto de la categoría Mikel’s Trucks, además de que ha obtenido la admiración del mundo del deporte motor mexicano debido a su corta edad.

Desde pequeña, la joven piloto adquirió gusto por el automovilismo, ya que su abuelo fue piloto de rally y de Fórmula 1 durante la década de 1970. Este ejemplo de inspiración se transformó en pasión cuando comenzó a conducir karts a los 10 años de edad.

“Comencé en karts hace cuatro años. Cuando logré ascender a la categoría de Mikel’s Trucks, me pareció muy divertida”.

Esta categoría funge como un escalón de ascenso para los pilotos novatos como Regina. No obstante, cuenta con las mismas reglas y modo de competencia que NASCAR.

“Después de cuatro carreras en NASCAR Peak México Series, siento que todavía estoy adaptándome a la truck. Me siento cómoda en ella, pero he estado analizando cuál es el tipo de configuración que me va mejor”.

Si bien Regina aspira a seguir los pasos de Daniel Suárez, piloto mexicano que actualmente compite en la NASCAR Cup Series, la piloto debutante del serial NASCAR Peak México Series busca concentrarse en su aprendizaje para cada vez ser mejor y más veloz.

“Mi entrenamiento consiste de seguir conduciendo karts. Pienso que es la base de todo esto. (Además), creo que tener mi edad es una ventaja, puesto que tengo mucho tiempo para aprender de los mayores, ya que ellos ya tienen más experiencia. Yo pienso que esto es lo que me ha hecho crecer”.

LA FRASE

“Cada carrera me ha ido mejor y poco a poco he obtenido un mejor resultado. Cada vez que compito, mi expectativa es alcanzar una mejor posición que en el óvalo anterior”.

Regina Sirvent, piloto de NASCAR