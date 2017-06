Leones Negros reporta a pretemporada con ‘Vikingo’ al mando

Jorge Dávalos dirigió su primer entrenamiento como estratega melenudo

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUN/2017).- Con un plantel plagado de jóvenes canteranos y con un enérgico Jorge Dávalos como timonel, este lunes los Leones Negros comenzaron su pretemporada de cara al próximo torneo Apertura 2017. En las instalaciones del Club La Primavera, el "Vikingo" dirigió su primer entrenamiento como estratega melenudo.

Con un carácter fuerte, enérgico y efusivo, el ahora timonel de los universitarios se dirigió a sus pupilos durante la práctica. Al finalizar sus actividades, Dávalos señaló que ese será su sello durante el tiempo que esté en el banquillo tapatío, pues reconoce que nunca le ha gustado mimar a sus jugadores.

"Yo siempre que trabajo soy así, mi mano izquierda no es muy buena con los jugadores. De repente les gusta que se les apapache mucho y yo no soy así. Cuando trabajo me gusta ofrecer todo, pero también me gusta que los jugadores pongan todo de su parte para ser los mejores. Ese será el sello, ese será el estilo de los Leones Negros".

"He dirigido en Leones y dirigí en Chivas, me han ofrecido en todas partes, en Santos estuve a nada de dirigir, también en Necaxa. Siempre he estado en cancha, siempre he estado haciendo trabajo con los grupos, con los juveniles. Todo ese programa lo desarrollo y lo pongo en práctica. Hoy estar al frente es importante", compartió.

Dávalos tuvo un paso fugaz por el banquillo de Chivas en el verano 2001, esto cuando el profesor Jesús Bracamontes dejó la dirección técnica del Rebaño tras perder el Clásico Nacional contra América. La mayor herencia que le dejó el "Vikingo" a Chivas fue el debutar al histórico delantero Omar Bravo en su primer juego contra Tigres.

Espera les beneficie el nuevo horario

Otro de los cambios que tendrá Leones en el próximo semestre, será que sus juegos como local volverán a disputarse los viernes por la noche en el Estadio Jalisco, esto cuando la escuadra ya se había acostumbrado a jugar los domingos al mediodía.

Al respecto, Dávalos señaló que tiene grandes expectativas por volver a un horario que anteriormente acompañaron con buenos resultados deportivos.

"Sentimos que la afición que gusta de ver los partidos en viernes por la noche también tiene derecho de hacerlo. En otros tiempos nos fue muy bien, con un público estudiantil. Vamos a probar y esperemos las cosas nos resulten bien, vamos con mucha decisión y entusiasmo para tener un equipo del agrado de la afición".

De momento, la directiva melenuda analiza la posibilidad de no renunciar del todo al horario de domingo al mediodía, ya que consideran que sería pertinente jugar la mayoría de los encuentros en viernes y el resto en domingo.

SABER MÁS

Alberto Castellanos, presidente de Leones Negros, adelantó que en el Draft de esta semana buscarán fichar a un defensa central y a un mediocampista de contención.

EL INFORMADOR / DIEGO REOS