El 'Piojo' descarta 'limpia' de plantel en América

El entrenador de las Águilas dice que no habrá jugadores transferibles

CIUDAD DE MÉXICO (05/JUN/2017).- Miguel Herrera, técnico del América, descartó que vaya a "limpiar la casa" dándole las gracias a muchos jugadores del actual plantel, pues aún no hay jugadores transferibles para el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

"Vamos a fortalecer el equipo, para nada es limpiar la casa, al contrario, es sumar gente, vamos a platicar con Santiago (Baños), tratar de cerrar y estar listos con la gente. Después traer personas de fuera y acertar con lo que el equipo necesita", dijo.

En conferencia de prensa en las instalaciones de Coapa, el estratega manifestó que en el primer contacto que tuvo con el plantel, ningún elemento le mostró sus deseos por abandonar la disciplina "azulcrema".

"No se me acercó nadie, saludé a todos, no hay nadie que me diga que hay una oferta importante para él, se me hace ilógico pensar en que quieran salir del América, pero hay esa posibilidad, realmente nadie se me acercó", apuntó.

Explicó que en este momento, pese a los rumores, todos los jugadores cuentan para él, por lo que en este momento ningún futbolista está transferible. "No. Ninguno (al momento), si alguien sale en el Draft se verá".

Detalló que el brasileño William da Silva lo considera un elemento muy importante en el plantel. "William está más firme que nunca. De Javier Güemez hay equipos que lo han estado pidiendo, si hay posibilidad de sacar recursos para lo que queremos podría salir, sino me agradaría que se quedara".

Señaló que el defensa paraguayo Miguel Samudio es especial, "no tenemos a nadie por izquierda, y solo que haya una gran oferta por él y podamos traer a alguien para esa zona, pero Samudio está considerado por nosotros".

"Vamos a buscar en el Draft lo que realmente necesitamos, si alguien pide un jugador de América y no está en la idea que pueda salir, que no afecte lo que pensamos que sea, saldrá, tendremos la oportunidad de sumar, más lana para lo que buscamos, hay que optimizar los recursos y si hay alguna situación positiva para el club, aprovecharla", sentenció.