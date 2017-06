Alan Pulido ensalza al pastor

El delantero del Rebaño, Alan Pulido, destaca el trabajo del técnico Matías Almeyda para llevarlos a conquistar el título y asegura que quiere quedarse en Guadalajara por largo tiempo

GUADALAJARA, JALISCO (05/JUN/2017).- La actual plantilla del Guadalajara tiene todo para ser un equipo de época, aseguró el delantero Alan Pulido. Considerado el jugador más valioso del torneo por la revista de la Liga MX, el tamaulipeco no se guarda nada al hablar del técnico de las Chivas.

“Ya tenemos al pastor, es Matías Almeyda, un gran técnico”, afirma sin tapujos el atacante rojiblanco. “Se nota en el grupo el buen ambiente, se refleja al exterior en todos los aspectos, hay unión, entrega. Quien entre da su mejor esfuerzo en busca de que todo salga bien y es algo en lo que Chivas está cambiando su mentalidad, esta institución se lo merece por la grandeza que tiene”.

Chivas superó muchas cosas en el Clausura 2017, dio cachetada con guante blanco a la regla 10/8 impuesta por la Liga MX, ya que el título lo ganó un equipo con puros mexicanos.

Pulido destacó que su técnico defiende sus ideales, sabe transmitir y tiene excelente relación con todo el equipo. “Matías se ocupa mucho del trato humano y no ve al jugador como alguien que está obligado a dar resultados, el final es el logro recién obtenido (título número 12), porque incluso Almeyda tapó bocas, ya que demostró que también sabe jugar rondas definitivas”.

Aseguró que el timonel argentino se preocupa mucho por cómo está el jugador fuera de la cancha, el cómo se encuentra emocionalmente en el día a día, y eso hace la diferencia con muchos otros técnicos, de hecho Pulido calificó al “Pelado” como el mejor entrenador que ha tenido en su carrera. “Simplemente dio una demostración, sabe jugar Liguillas, quedó a la vista y obviamente es campeón, no se le da esto a muchos y tenemos que disfrutarlo, la afición tiene que disfrutarlo porque se hizo un gran esfuerzo. Almeyda es el mejor técnico que me ha tocado”.

Alan dijo que el argentino ha sido inteligente con los jugadores porque les ha quitado muchas dudas de la cabeza, los ha enseñado a vivir el día a día, a luchar por sus objetivos en el lugar donde estén, y como ejemplo está el caso del mismo Pulido, quien se quitó de la mente regresar a Europa por ahora, ya que mientras esté el pastor al frente del Rebaño quiere apoyarlo para ganar campeonatos. “Estoy muy agradecido, llegué con esa ilusión, lo logré. Me gustaría quedarme un buen tiempo, estoy bastante bien, feliz, cómodo en la ciudad que me gusta mucho, la afición me ha dado mucho cariño en todo momento y es especial, la quiero mucho y también a Chivas”.



— ¿Qué diferencia le ves al título con Chivas respecto al de Tigres?

— Me tocó ganar ahora de otra forma, porque cuando lo hice con Tigres, entraba de cambio y no jugaba tanto. Acá jugué todos los minutos, luché siempre hasta el final, corrí, metí, lo cual se recompensó con el paso de los partidos y es el campeonato que se logró.

LAS CIFRAS

5 goles convirtió Pulido, de los cuales dos fueron en la Final ante Tigres, uno en la ida y otro en la vuelta.

14 juegos en la Liga comenzó como titular Alan Pulido.

TÓPICOS

Chivas le llena

“Está para grandes cosas, para luchar finales, ahora se nos dio el doblete con la Copa y Liga, algo que no se había dado en el futbol mexicano, lo cual me hace sentir con mucho orgullo en todos los sentidos”.

Dedicado al “Tuca”

“Es un sentimiento de alegría, por ahí me abuchearon cuando fui para allá (Monterrey), en su momento me dijeron de todo, me trataron de pisotear, pero eso me sirvió para agarrar fuerza y con estas actuaciones, en las finales saqué todo el coraje. No siempre se dan, así que había que festejarlas y respeto a Tigres, pero ahora me debo a Chivas, con la cual lucharé por todo siempre”.

No ponerse límites

“No necesitamos de extranjeros para salir campeón, no necesitamos de la gente que no confiaba de nosotros y que decían muchas cosas, ese es una demostración de todo lo bueno que hemos logrado y se puede, que los mexicanos no tenemos límites si nos proponemos metas altas, como ahora”.

NUMERALIA

Productivo

1272 minutos jugados, de un total de mil 530.

214 balones recuperados en el torneo.