Jason Whatts triunfa en el BMX Vans Pro Cup

GUADALAJARA, JALISCO (04/JUN/2017).- Luego de tres días de adrenalina pura, este domingo concluyó la tercera fecha de la Serie Mundial del BMX Vans Pro Cup, dejando como ganador al australiano Jason Whatts, quien fue el mejor entre los 18 riders profesionales que compitieron este domingo en el Parque Montenegro.

Alentado por los cerca de tres mil 500 asistentes que se dieron cita para disfrutar del evento, Whatts subió a lo más alto de un podio que compartió con el estadounidense Larry Edgar y con el español Sergio Layos, quienes se quedaron con el segundo y tercer puesto respectivamente.

Aunque el sol pegó de lleno en el Parque Montenegro y los riders tuvieron que competir bajo altas temperaturas, el australiano reconoció que esto jamás lo mermó en su desempeño, pues está acostumbrado a competir bajo condiciones similares.

"Yo soy de Australia y de hecho para mí es algo normal, no fue algo muy diferente a lo que pasa en mi país, la competencia fue muy buena y me gustó compartir el podio con dos de mis mejores amigos", señaló el campeón.

Por su parte, el español Sergio Layos se dijo gustoso por haber representado a España y a Europa en territorio tapatío, sin embargo señaló que ahora tendrá que prepararse el doble para encarar el compromiso final en Huntington Beach, California.

"Estoy feliz, pero ahora tengo que prepararme prácticamente para todo, porque todos los años el park cambia y eso te puede afectar positiva o negativamente. Aún no sabemos cómo va a ser, no hemos visto los planos aún. No podemos adelantarnos a nada, el año pasado fue muy malo para mí en California, pero el antepasado fue muy bueno", señaló el oriundo de Madrid.

Con el triunfo ya en la bolsa, Whatts, Edgar y Layos se preparan para competir en Huntington Beach el próximo agosto, esto cuando se dispute la final del BMX Vans Pro Cup.

Seis de los riders que compitieron en el Parque Montenegro viajarán a California el próximo agosto. Además de los tres ganadores de este domingo, también acudiran a esta justa mundial los ganadores del sábado pasado: Cauan Madonna, Caio Sousa y el tapatío José Gabriel Torres.

EL INFORMADOR / DIEGO REOS