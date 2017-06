Luis Reyes quiere llegar a la Confederaciones con boleto al Mundial

El atlista es convocado para los juegos eliminatorios ante Honduras y EU

CIUDAD DE MÉXICO (04/JUN/2017).- El defensa de la Selección mexicana Luis Reyes señaló que sería un sueño llegar a la Copa Confederaciones Rusia 2017 prácticamente con el boleto asegurado a la Copa del Mundo 2018, para lo cual confían sumar los seis puntos que disputarán en casa ante Honduras y Estados Unidos.

La escuadra que dirige el colombiano Juan Carlos Osorio es líder del hexagonal final de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 con 10 unidades y recibirá a Honduras, así como a Estados Unidos. De ganar, el Tri se pondría muy cerca de amarrar su boleto.

"Eso sería ideal, sería un sueño para todos, estar en Confederaciones ya calificados y hay que trabajar para eso", dijo el zaguero a su llegada a la capital del país para unirse a la concentración del equipo mexicano.

Aceptó sentirse contento por haber sido considerado nuevamente por el estratega para estos dos encuentros, que son muy importantes en las aspiraciones del jugador.

"Agradecido con Dios y con Osorio por esta nueva oportunidad. La idea es ganar el boleto lo más rápido posible, sabemos que serán dos rivales muy complicados, conocemos su calidad, pero debemos hacer nuestro trabajo y prepararnos", apuntó.

Señaló que pese a los rumores que lo colocan en el América para el Torneo Apertura 2017, está tranquilo, concentrado en ganar un sitio para la Copa Confederaciones Rusia 2017.

"Estoy concentrado al cien por ciento con el Tri, soy jugador del Atlas, estoy muy agradecido, contento con la institución, no me queda más que trabajar para ganarme un puesto en Confederaciones", sentenció.

Destacó que está alegre por la expectativa que ha generado en algunos conjuntos, "me ha cambiado la vida por completo de un año para acá, pero me enfoco y trato que no sea algo que me distraiga; no he hablado con la directiva del Atlas".