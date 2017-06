Garbiñe Muguruza cae en París

La defensora del título en Roland Garros pierde en tres sets ante la francesa Kristina Mladvenovic

PARÍS, FRANCIA (04/JUN/2017).- La francesa Kristina Mladenovic se clasificó para los cuartos de final de Roland Garros al batir este domingo a la española Garbiñe Muguruza, defensora del título, en tres sets, por 6-1, 3-6 y 6-3.

Es la primera vez que la francesa, de 24 años y 14ª mundial, alcanza los cuartos en París. Jugará contra la vencedora del duelo entre la estadounidense Venus Williams y la suiza Timea Bacsinszky.

Candidata al título en un cuadro femenino muy abierto, Muguruza se despidió del público de la Suzanne Lenglen negando con el dedo, aparentemente por el ferviente apoyo que ofrecieron a Mladenovic.

"Ustedes me hacen llorar. Era un partido de octavos contra la vigente campeona y esperaba un enorme duelo. Siempre había jugado en la Suzanne Lenglen llena, pero estaba vez estaba muy muy llena", dijo Mladenovic en la pista.

"Es un gran regalo para mí jugar ante ustedes, he luchado como he podido. Pero me dieron coraje y estoy en cuartos", añadió.

De esta forma Mladenovic es la primera francesa en cuartos de Roland Garros desde Marion Bartoli en 2011.

Ante Muguruza, Mladenovic acertó con varios golpes ganadores desde el fondo de la pista, en un partido espectacular pero con muchos errores, la mayor parte de la española, para ganar en una hora y 59 minutos.