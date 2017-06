Nadal vuela a los cuartos de Roland Garros

El tenista español vende a Roberto Bautista en tres sets por 6-1, 6-2 y 6-2

PARÍS, FRANCIA (04/JUN/2017).- El español Rafael Nadal (N.4) dio un paso más en la búsqueda de su décima corona de Roland Garros al clasificarse este domingo para los cuartos de final ganando con mucha autoridad a su compatriota Roberto Bautista (N.17) en tres mangas, por 6-1, 6-2 y 6-2.

"No jugué tan bien como el otro día, en algunos momentos hice errores. Estoy en cuartos y con salud, todo lo demás no me importa", señaló Nadal.

"Te hace jugar a mucho ritmo, todos los puntos con mucha intensidad. No he podido sacar todo el tenis que quería sacar", añadió Bautista, que respondió "por supuesto" cuando le preguntaron si consideraba a su compatriota el principal candidato al triunfo final.

En la pista Suzanne Lenglen, en 1 hora y 51 minutos, Nadal volvió a mostrar una versión muy sólida ante un Bautista que solo fue capaz de sumar una rotura, mientras que el mallorquín logró siete.

"Estoy muy contento porque Roberto es un muy buen jugador. Es muy importante para mí estar en cuartos de final una vez más", dijo Nadal, que cumplió 31 años el sábado.

Con su clasificación de este domingo alcanzó los cuartos por 11ª ocasión, igualando el récord de presencias entre los ocho mejores en el grande francés de Roger Federer.

Novak Djokovic, si se impone este domingo al español Albert Ramos, también se uniría al club.

Ahora Nadal jugará con un puesto en cuartos con el ganador del duelo entre el canadiense Milos Raonic (N.5) y el español Pablo Carreño (N.20).

"No porque las cosas vaya bien van a seguir. No es normal ganar con la diferencia que he ganado, por lo que tengo que estar preparado para cuando vengan malos momentos. En cuartos de final no puedes esperar a alguien que no sea bueno", dijo sobre la segunda semana del torneo.