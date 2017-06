Henry Martín llega a Chivas en préstamo

El atacante de Xolos se enfundaría un año la casaca rojiblanca, y llegaría con opción a compra

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUN/2017).- La directiva del Guadalajara que encabeza Jorge Vergara se ha dado a la tarea de asegurar cuanto antes a los dos jugadores que pidió el técnico Matías Almeyda para el próximo año futbolístico y uno estaría amarrado, Henry Martín, delantero de Xolos; el otro es Javier Aquino con quien existe un acuerdo de palabra, pero falta que ahora la dirigencia rojiblanca llegue a un acuerdo con Tigres.

Henry llegaría prestado al Rebaño Sagrado por un año, tiempo en el cual esperaría Chivas a que alguno de sus jugadores jóvenes comience a despuntar, por lo pronto el delantero tendría que reportarse en el redil el próximo 19 de junio, para las pruebas médicas de rigor.

Hace un año el Guadalajara ya había mostrado interés por hacerse de los servicios de Henry, pero la lesión de ligamento cruzado de la rodilla derecha fue el principal impedimento, así lo admitió en su momento el pastor Almeyda en el régimen de transferencias.

“Está lesionado, es un gran jugador y viene de una operación. A futuro es un elemento que me interesa, obviamente. No se descarta, se verá y hoy sabemos que no es un refuerzo porque no está en actividad”, dijo en junio del año pasado el pastor.

El torneo pasado Martín jugó 199 minutos con Xolos, que apenas acumuló en ocho encuentros en que vio actividad. No registró ningún gol en el campeonato y viene de menos a más, luego de su lesión.

La baja oficial de Guillermo Martínez se estaría cubriendo con la llegada de Martín, elemento que le gusta a Almeyda. Le ha dado especial seguimiento desde su llegada a México y sería una buena solución para complementar la ofensiva y tener gente de confianza, porque Memo jamás cumplió con las expectativas.

Martín fue invitado por Daniel Rosello a probar suerte en Mérida, luego de que el visor uruguayo lo estuvo siguiendo en el equipo semiprofesional donde jugaba el delantero, de nombre Soccer Club, en el cual quedó campeón de goleo en varias ocasiones. Fue a probarse y terminó por quedarse en la División Ascenso MX. Ricardo Valiño fue quien le dio oportunidad de jugar sus primeros minutos en el Ascenso.

Con Aquino, la dirigencia tiene contacto directo, se tendría un acuerdo de palabra con el hábil elemento, pero el tema ahora es que Chivas tiene que buscar una buena negociación con Tigres, conjunto dueño de sus derechos federativos, pero el tema del dinero podría frenar su llegada, pese al acuerdo que hay entre el Guadalajara y el jugador.

PARA SABER

Ficha

• Nombre completo: Henry Josué Martín Mex

• Apodo: “La Bomba”

• Nacimiento: Mérida, Yucatán

• Fecha de nacimiento: 18 de noviembre de 1992

• Altura: 1.75 metros

• Peso: 66 kilogramos

• Equipos: Venados, 2013-14, Tijuana, 2014-17

“Gullit” Peña se fue prestado

Luego de pasar las pruebas médicas de rigor, la llegada de Carlos Peña al Rangers de Escocia se concretó y la directiva de Chivas logró un acuerdo por 800 mil euros, por la sesión de los derechos del jugador durante un año, con opción a compra.