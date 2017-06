Dinero obliga a cambio de horario en la Liga MX

El vicepresidente de ingresos y mercadotecnia del club señala que se evitará que se empalmen varios partidos y se pierda audiencia

GUADALAJARA, JALISCO (03/JUN/2017).- Una parte de la afición se molestó por el hecho de que los rojinegros del Atlas hayan modificado su día y hora de los partidos que disputarán a partir de este Apertura 2017 como local en el Estadio Jalisco, ya no será los sábados a las 19:00 horas, sino los viernes a las 21:00 horas; sin embargo todo obedece, simple y sencillamente, a cuestiones económicas, según explicó el vicepresidente de ingresos y mercadotecnia del Atlas FC, Alberto Duque de la Torre.

Otra de las razones principales fue el hecho de que en ocasiones se empalmaban cinco partidos a la misma hora, es decir, equipos como Pachuca, León, Morelia, Monterrey y Tigres tenían el mismo horario que los Zorros, sábados a las 19:00 horas, y una de las intenciones de la Liga MX es que los juegos no se empalmen y así darle oportunidad a la afición, de poder ver los partidos en televisión.

“Todo se fraguó por una petición a la Liga que fue llevada, debido a que se estaban empalmando muchos partidos, sobre todo en el horario de las 19:00, en donde estamos nosotros, hay cerca de cuatro a veces cinco partidos que se juegan a esa hora; eso para que la gente nos entienda, es si un partido da 10 puntos de rating y si hay dos partidos a la misma hora van a dar cinco y cinco y si hay tres, van a dar tres cada uno, entonces la Liga como industria está teniendo menos audiencia, por ende los patrocinadores y todo lo que implica están molestos”, dijo el directivo atlista.

Alberto Duque explicó que están conscientes en el interior del Atlas que en la parte deportiva afectará el cambio, desde los días de descanso, los días de entrenamiento, y los días de partido para la afición, ya que si bien jugarán en viernes en la Liga MX, en Copa MX los partidos son en martes y miércoles, ahí que haya un descontrol por parte del cuerpo técnico hacia este tema.

Además, por la cuestión económica, Atlas tuvo que cambiar de día, para así no tener que desprenderse de jugadores que eran pretendidos por otros equipos como Luis Reyes o José Madueña, para así obtener recursos.

“Si no se hacía así, los recursos debían venir vendiendo a un jugador o varios, de los cuales no nos queremos desprender. La planeación deportiva cambia, porque ahora sólo habrá un día de recuperación, hay una afectación en lo deportivo, no quiere decir que afecte el rendimiento, pero sí afectará”.

EL APUNTE

Descartaron juegos en domingo

El directivo descartó totalmente que los partidos de Atlas como local fueran en sábado, sin embargo se planteó la posibilidad antes de determinar que fueran en viernes, que los juegos se efectuaran en domingo por la noche, situación que se desechó.

Horarios de la LIGA MX para el Apertura 2017

• Viernes

19:00 Morelia y Puebla

21:00 Atlas y Tijuana

• Sábado

17:00 Cruz Azul, Lobos BUAP y Querétaro

19:00 Chivas, Pachuca, León y Tigres

21:00 América, Necaxa y Monterrey

• Domingo

12:00 Toluca y Pumas

18:00 Veracruz y Santos

*Algunos horarios se harán oficiales en la reunión anual del futbol mexicano