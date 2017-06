Gianluigi Buffon quiere cambiar historia de la 'Juve'

'Pedí a Dani Alves que nos enseñara a ganar la 'Champions'', revela

CARDIFF, GALES (02/JUN/2017).- Gianluigi Buffon, guardameta de la Juventus, definió este viernes la final de la Liga de Campeones frente al Real Madrid como "el partido que puede cambiar el rumbo de la historia" del equipo turinés, y aseguró que la afrontan "con mucha confianza, pero con una dosis de humildad".

"Hay que tener confianza, pero con una dosis de humildad. Jugamos ante un equipo muy importante. El Real Madrid llega con una sensación diferente a la nuestra, ya que ellos han ganado ya el título. Es un partido que puede cambiar el rumbo de la historia", dijo Buffon en la rueda de prensa previa al duelo, en el Millenium Stadium de Cardiff.

"Al final, cuando llegas a este punto, sabes por qué has llegado y cuánto has tenido que sacrificar para lograrlo. No hay nada más grande en la vida que conseguir un premio cuando lo has querido y sudado tanto. Y no hay nada más bonito que compartirlo con tus compañeros de trabajo", subrayó 'Gigi'.

El veterano guardameta, de 39 años, que, sin embargo, asegura sentirse "como un joven", resaltó la importancia de ser "altruistas" y de "luchar los unos por los otros" para superar mañana en la final al Real Madrid de Zinedine Zidane.

"Es un partido muy especial para mí e intento afrontarlo y jugarlo sin ningún tipo de resquemor ni problema. Lo más importante es que seamos un equipo, un grupo compacto, y que los cimientos de nuestro trabajo sean el altruismo y el juego colectivo. Quiero ayudar al equipo y ese es el mayor regalo que le puedo hacer a mis compañeros", dijo.

"Tengo 39 años y me siento como un joven. Este partido tiene un valor muy importante para mí, ya que soy un jugador que ha estado muchos años en la Juve y que ha recibido más de lo que ha dado. Este sería, sin duda, un final perfecto para mi carrera", explicó.

Buffon, que compareció en la sala de prensa junto a su compañero Dani Alves y el técnico Massimiliano Allegri, no dudó en elogiar al lateral brasileño, al que, según confesó, le dijo que les ayudara a ganar la Liga de Campeones nada más fichar.

"En cuanto supe que habían fichado a Dani le dije que nos enseñara a ganar la 'Champions'. Su capacidad personal y humana es muy importante, va mucho más allá de lo que vemos en el terreno de juego", señaló.

"Me motiva que haya personas como Dani (Alves), Cristiano (Ronaldo) y (Lionel) Messi, gente que puede ganar muchos títulos y sigue trabajando y aprendiendo. Siempre hay que tener la modestia y la humildad para seguir aprendiendo", prosiguió Buffon.

Además, el guardameta restó importancia al duelo Ronaldo-Buffon del que han hablado los medios de comunicación y aseguró que ese tipo de comparaciones "sirven para motivar las fantasías de todos", ya que son futbolistas que desempeñan papeles totalmente diferentes sobre el terreno de juego.

"Hay comparaciones que sirven para motivar las fantasías de todos. Ni se me ha pasado por la cabeza compararme con Cristiano, puesto que desempeñamos papeles diferentes sobre el terreno de juego. Yo tengo que defender mi portería y él tiene que atacar. Él puede tener una influencia en el partido mayor que yo", explicó.

"Cristiano Ronaldo es un modelo de deportista para todos, para grandes y pequeños. A todos los que le interesa el fútbol y el deporte se tienen que fijar en Ronaldo como modelo", indicó Buffon.

Al preguntársele sobre el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, con quien el guardameta coincidió en el vestidor de la "Vecchia Signora" hace 11 años, dijo que "no ha perdido ese pedigrí de ganador que tenía".

"Han pasado 11 años desde ese último partido y ahora me lo encuentro de nuevo. Sin embargo, no me sorprende verlo aquí. Tenía un gran pedigrí como jugador y lo ha mantenido como entrenador. Ese es el pedigrí del vencedor, y no lo ha perdido", concluyó Buffon.