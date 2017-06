Israel Jaitovich correrá Nascar con causa

El actor y comediante participará en la cuarta fecha de la serie a realizarse en Cajititlán

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUN/2017).- Este fin de semana se llevará a cabo la cuarta fecha de la Serie Nascar México, evento a realizarse en el trióvalo de Cajititlán. Uno de los exponentes en el deporte motor que se llevará a cabo, es el actor y comediante Israel Jaitovich, quien participará, como ha hecho desde hace 18 años, por una noble causa. Esto lo hace porque quiere aprovechar la fama que tiene como piloto y actor, y así darle un sentido más allá de ganar o perder, para ayudar a quienes lo necesitan.

Israel Jaitovich tiene 31 años corriendo, todo empezó con motos de carreras para una marca de cigarros, corrió 12 años motos y fue siete veces campeón nacional, después pasó a los autos tipo fórmula, en Fórmula Renault, Fórmula 3, Panam GP Series e Indy Lights, para luego pasar a Nascar en donde se encuentra actualmente.

"Está el proyecto Corriendo por México, en el cual ya llevo 18 años, sigo con Fundación Televisa, este año estamos ayudando a 24 mil 300 niños a lo largo de las 12 fechas en la Nascar Pic México, estamos con la Fundación Amanc, de niños con cáncer, ayudamos a 300 niños con cáncer por carrera, en este caso en Guadalajara va a ser con la Fundación Canica y hay una fundación que se dedica a darles lentes a los niños en las primarias de gobierno federales que es la Fundación Ver bien para Ver mejor, con esa fundación estamos brindando dos mil lentes por evento, son 24 mil lentes al año, más cerca de 400 ayudas para cáncer al año. Esta ayuda se da sin importar si gano, pierdo o empato, es simple y sencillamente un equipo con causa y lo que hago es buscar marcas que quieran ayudar", afirmó.

Sobre la carrera del domingo, el actor y comediante explicó que le gusta el trióvalo de Cajititlán, en donde se llevará a cabo la competencia.

"Estoy corriendo en la categoría Nascar Challenge con el auto 01, tenemos prácticas el día de mañana (hoy viernes), el sábado es la calificación, el domingo es la carrera a las 12:00 del día, va a haber muchas categorías. Este trióvalo me gusta, hace mucho que no venía, pero no importa, es un óvalo que me gusta, estuve corriendo durante muchos años en Nascar, entonces no tendría que tener ningún problema para correr bien en la pista", comentó.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES