Denuncia Castellanos que FMF ha sido blanda con su reglamento

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUN/2017).- Las leyes se hicieron para hacerse valer, pero esto en la Federación Mexicana de Futbol es lo menos que se aplica, porque aseguró el presidente de Leones Negros, Alberto Castellanos, que ellos jamás debieron descender si no se hicieran favores en alto niveles, como ayudar a Jaguares de Chiapas en varias ocasiones.

"Si se hubiera aplicado el reglamento, nosotros no hubiéramos descendido. Jaguares se hubiera ido desde entonces a la Liga de Ascenso, sin embargo siempre hay que por debajo del agua 'te doy chance, mira, sí debes pero te doy chance para que en seis meses pagues'".

Dijo que la Federación Mexicana no ha sido estricta en su reglamento, no aplica la ley, porque siempre buscan la manera de tapar el sol con un dedo y al final, otros son los perjudicados.

"Por ejemplo, Matías Vuoso dice, a mi Jaguares no me ha pagado ¿no? Entonces entra la Liga y empiezan a arreglar las cosas, para que se le proteja, para que no pase nada. Se le dan garantías a quien no deben de proteger, al final de cuentas la Liga debe proteger a quienes cumplimos".

Leones es de los equipos que siempre cumple, dice Castellanos, pero a ellos cuando estuvieron en la Liga MX los descendieron en base a reglamento, cuando Jaguares debió de haberse ido por incumplir las leyes que están escritas.

Espera el directivo de Leones, que las medidas que se tomaron en la reunión, de cero tolerancia, de respetar el reglamento iniciando con el cuaderno de cargos, es excelente, porque aquél equipo que no cumpla con los requisitos, no podrá, en caso de ascender, jugar en la Liga MX.

"En caso de que un equipo no cumpla con el libro de cargos, que logre el ascenso, no puede jugar en la Liga MX, el equipo que descienda puede pagar un premio y seguir en la Liga MX. Me parece que es lo adecuado".

