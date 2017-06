Leones Negros, sin horario definido todavía

Atlas jugará los viernes, mismo día que pretende UdeG; analizarán calendarios

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUN/2017).- Leones Negros intentó modificar su horario de juego de domingo a viernes, pero se encontraron con un problema: que otro equipo de la ciudad, Atlas, intenta jugar en los llamados viernes botaneros, lo cual dificulta en este momento decirle a la opinión pública cuál será el horario.

“Ha sido bien difícil ese tema, porque a mí en lo particular, me gusta los domingos a las 12, horario familiar, que puedan ir los niños, pero también necesitamos ahorita un cambio. Hicimos en redes sociales una votación, el 70 por ciento quiere viernes por la noche, lo haremos, pero me comentaron de que algún equipo de la primera división jugará en viernes y estamos en 'veremos'”, dijo Alberto Castellanos, presidente de los Leones Negros.

Indicó Castellanos, que el tema no está cerrado, siguen analizando situaciones y pudiera darse el caso que los calendario den para que Atlas juega en viernes y Leones también, o en todo caso llevar unos cotejos a domingo para no cruzarse.

“Nuestra intención es que juguemos viernes 8:30 de la noche, creo que el próximo draft nos estarán diciendo, la próxima semana y esa es nuestra propuesta, ya partimos de los horarios de la Liga para tomar determinaciones. Es probable que quedemos 8:30 de la noche y que tres o cuatro encuentros los juguemos domingo a las 12 del día”.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ