Política habría impedido que equipo Tapatío llegue a Guadalajara

Presidente de Leones Negros afirma que hay irregularidades en cambio de sede de Coras

GUADALAJARA, JALISCO (01/JUN/2017).- Tras la reunión que se celebró con los equipos de la División de Ascenso, el presidente de Leones Negros Alberto Castellanos denunció que la Federación Mexicana de Futbol debe cambiar algunas cosas y aplicar la ley de cero tolerancia que se aprobó, porque en el cambio de franquicias hubo irregularidades, por ejemplo, llevar futbol a Zacatepec.

El dirigente de Leones Negros, ve una complicidad de las autoridades de la Federación Mexicana de Futbol con la política, lo cual no se debe permitir en el deporte, porque es más lo que se pierde que lo que se gana.

“El problema es esto, a veces los factores políticos son los que determinan situaciones. El hecho de que al final de cuentas Coras se vaya a Zacatepec, a nosotros ya nos habían pedido la anuencia, Atlas la había dado para que se viniera como Tapatío a Guadalajara, no teníamos ningún inconveniente. Al final, termina por irse a Zacatepec”.

El maestro puntualizó que este movimiento obedece a una sola situación: una estrategia política para que en aquel lugar no se queden sin futbol y ganar adeptos, porque vienen días importantes.

“Quiero pensar que porque vienen elecciones en Morelos, porque no se quieren quedar sin futbol, sin equipo en la ciudad y ese tipo de elementos me parece que ensucian el futbol. Creo que las medidas que se tomaron en aplicar el reglamento y demás, me parece son las adecuadas, porque pueden llevar a la Liga a ser potente, la de Ascenso y llevar a la internacionalización a la Liga MX”.

Jorge Vergara y José Luis Higuera, tienen la mayoría de acciones de Coras, ahora Zacatepec, por lo tanto también ellos tuvieron que dar su aval para el cambio de franquicia a Zacatepec, ya que tendrán el apoyo del gobierno.

EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ