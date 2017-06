La Juve siempre es guerrera: Fabio Capello

El entrenador italiano, que ha dirigido a los dos finalistas del máximo torneo europeo, alerta sobre el equipo

CARDIFF, REINO UNIDO (01/JUN/2017).- La Champions League se decide el próximo sábado en Cardiff con un duelo entre el Real Madrid, que tiene récord de títulos (11) y de finales disputadas (14), y la Juventus, que cuenta con el mayor número de derrotas en el partido decisivo, al haber sido seis veces subcampeón, pues sólo dos veces ha levantado el trofeo. Sin embargo Fabio Capello asegura que la Juve “siempre es guerrera” y aún no se ha dicho la última palabra.

Capello conoce bien a los dos clubes. Trabajó ocho años para la Juventus, como jugador y entrenador; y ganó dos Ligas con el Madrid en dos periodos de una temporada cada uno.

El ex entrenador asegura que la Juventus “es un club muy serio. Es importante ser humilde. A los que no son humildes los echan. Tienen que trabajar todos juntos y estar siempre pendientes de los que hacen. ¡Ahí no se hacen juguetes!”

Asegura que antes de fichanra un jugador en la Juve lo piensan mucho. “Te siguen. No se fijan únicamente en la buena calidad. Quieren hombres. Quieren hombres de vestuario antes que hombres de campo. Porque es fundamental para cualquier club”.

Al ser cuestionado sobre si la actual Juve conserva algún rasgo que hayan tenido los equipos de Trapattoni o Lippi, destacó que “lo único que se puede comparar es el espíritu guerrero”.

El equipo de Massimiliano Allegri se apoya en el bloque defensivo como aquella Juventus que ganó la Champions en 1997, pero Capello señala que lo más importante es que estos jugadores están convencidos del sistema. “Se encuentran cómodos con tres centrales. Defienden con muchos y se despliegan con muchos. Pero cuidado: también el Madrid defiende con muchos. En este Madrid regresan todos, es un equipo muy compacto al que le gusta mucho jugar a la contra. Si se lo permites te matan. El Madrid del 98 también era un equipo compacto en defensa con un mediocampo sólido gracias a Redondo, Seedorf y Karembeu”.

El Real Madrid, en su decimoquinta Final, y Juventus, que llega por novena vez, son la cara y la cruz en la historia de la competición. No obstante, Massimiliano Allegru destacó que “la Juve no ha perdido seis finales, ha jugado ocho. Llegar a una Final es algo extraordinario. Lo importante es estar en el momento adecuado. Es una gran alegría llegar a una Final de Champions League”.

El Madrid tiene técnica y la Juve táctica

“El Madrid tiene más clase y técnica, pero el Juventus tiene más motivación y es mejor tácticamente. Filosóficamente el Madrid es más ofensivo y el Juventus es más atento defensivamente, aunque son diferencias mínimas”, consideró el subsecretario general de la FIFA, Zvonimir Boban, con vistas a la Final de la Champions League que se celebrará el sábado en Cardiff.

Boban opinó además que el brasileño del Real Madrid Marcelo será “la clave táctica” del partido y alegó que se trata de un jugador “fantástico en fase ofensiva, pero frágil en defensa”, en una entrevista difundida por La Gazzetta dello Sport.

Además, afirmó, “no tienes que conceder espacios al Madrid, es mucho mejor cuando sale al contragolpe. Sin embargo, también serán peligrosos los centros para Cristiano Ronaldo, tiene la capacidad de llegar antes que los defensas, ya es un auténtico delantero”, afirmó.

Por otra parte señaló que “lo que me gusta es que, incluso si (Massimiliano Allegri) cambia de módulo, siempre hay una identidad de juego. Y (los jugadores del Juventus) saben leer los partidos, algo que otros no saben hacer”.

Boban también opinó sobre los delanteros argentinos de la Juve Paulo Dybala y Gonzalo Higuaín. “Dybala es un placer para los ojos, será un futuro campeón. Higuaín está infravalorado. También por sus culpas. Tenía límites de personalidad, pero ahora está listo para la Champions League”, aseveró.