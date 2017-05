Jorge Vergara lamenta pocos jugadores de Chivas con el Tri

Le hubiera gustado ver a la Selección jugando la Copa Oro 'como un Chivas reforzado'

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2017).- Jorge Vergara, dueño del Club Deportivo Guadalajara, lamentó los pocos jugadores de su equipo llamados a la Selección mexicana, que durante los próximos meses sostendrá juegos amistosos y de eliminatoria mundialista, además de disputar la Copa Oro y la Copa Confederaciones.

Del plantel campeón del futbol mexicano, el seleccionador Juan Carlos Osorio sólo convocó al defensa Oswaldo Alanís, al mediocampista Orbelín Pineda y al portero Rodolfo Cota.

"Sí creo que se equivocó el seleccionador" dice a ESPN el propietario del flamante campeón del Clausura 2017. "No llamó a varios jugadores de Chivas, creo que tenemos talentos que forman un equipo y que tienen una calidad y actitud impresionante, como Rodolfo Pizarro por ejemplo, que no lo llamaron, tienes a varios más ahí, Jair Pereira es un gran defensa, en fin, tienes varios jugadores que pueden estar en la Selección sin ningún problema, o sea, adelante tenemos a varios que no llamaron".

"Me hubiera encantado que nos dieran oportunidad de estar en la Copa de Oro como mexicanos, como un Chivas reforzado, pero a final de cuentas dirigidos por Almeyda, no tuvimos resultados, pero espero que yo me equivoque y que Osorio saque adelante los dos torneos".

El empresario se dijo inconforme también con la manera de trabajar del seleccionador de México, Juan Carlos Osorio, quien gusta de hacer constantes rotaciones entre los jugadores a su disposición.

"Tenemos con qué llevar este campeonato muy lejos, pero la diferencia es que nos va a costar trabajo, porque a mí esa teoría que tienen de rotación de jugadores y de posiciones y hacerlos multiusos, no estoy de acuerdo con ello".

Con la autoridad de haber apenas llevado a sus vitrinas el título de campeón, Vergara dio su punto de vista acerca de las diferencias entre directores técnicos mexicanos y extranjeros, que de acuerdo a Vergara se diferencian por su mentalidad.

"No es cuestión de capacitación, es cuestión de cultura y educación. Los mexicanos estamos acostumbrados a ser sumisos a ver para abajo, estamos acostumbrados a que el éxito llegue casi casi de casualidad, y los extranjeros tienen una mentalidad muy diferente, ellos ven hacia adelante y hacia arriba, y el éxito lo tienen que trabajar, que buscar, tienen que creer en ellos mismos para lograr que los demás crean en ellos como líderes, es la gran diferencia entre los entrenadores mexicanos y los extranjeros".