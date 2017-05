'Canelo' no acude a entrega del cinturón huichol

El boxeador había anunciado el 2 de mayo pasado que no asistiría a la cita

CIUDAD DE MÉXICO (31/MAY/2017).- Tal como lo anunció el martes 2 de mayo, Saúl "Canelo" Álvarez no acudió a la entrega del cinturón huichol que obtuvo al vencer a Julio César Chávez Jr, por lo que la pieza artística quedará "en manos del pueblo mexicano" al ser exhibido en el Museo Soumaya y posteriormente en Museo del Deporte.

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, destacó la belleza del fajín realizado por el artista Luis de la Cruz y sostuvo que será difícil que otro galardón alcance la notoriedad del cinturón Adolfo López Mateos.

"Hemos tomado la decisión de que este cinturón quedará para el pueblo, este cinturón no tendrá otro destino que compartirlo con el pueblo mexicano y con los visitantes y con mucho gusto me da anunciar que será objeto de una exposición temporal en el Museo Soumaya y de ahí pasara al Museo del Deporte que se inaugurará a finales de año", apuntó Sulaimán.

La obra fue entregada a Juliana Sola, nieta del ex presidente Adolfo López Mateos, quien felicitó al "Canelo" por su triunfo y le recomendó no tomar algunas "peleas" que no merecen la pena.

"A Saúl Álvarez que ganó este cinturón y esta pelea le pido que trate de ser un ejemplo. Hay peleas que vale la pena no pelear", apuntó la nieta del ex mandatario mexicano.

El "Canelo" rechazó que en el combate del pasado 6 de mayo, el Consejo Mundial tomara parte, por lo que el cinturón que fue elaborado para conmemorar las mejores peleas de los fines de semana del 5 de mayo y 16 de septiembre no subió al ring.

Mauricio Sulaimán aseguró que trabajan en otro cinturón para el pleito del 16 de septiembre, pero este combate volverá a ser protagonizado por "Canelo", cuando se mida a Gennady Golovkin.