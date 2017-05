¡Arrivederci, Capitano!

La Roma se despide de Francesco Totti, pero el capitán todavía no se resigna a dejar de jugar

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2017).- Los apodos tienen una virtud: aunque no siempre sean elegantes, capturan la verdad. Lo demuestra el que uno de los sobrenombres de Francesco Totti en Italia es “Pupone”, o sea, “niñote” en dialecto romano.

Tal vez ésa sea la mejor definición del capitán de la Roma: un niño que nunca se resignó a crecer. Su carrera lo demuestra. Hay que ser desinteresado como un niño para decirle no al Milan y al Real Madrid porque no quieres dejar el equipo que amas. Hay que ser irresponsable como un mocoso para decidir cobrar “a lo Panenka” un penalti en las Semifinales de un europeo.

Totti nació en 1976 y creció en Porta Metronia, un barrio popular. La Roma de su infancia no fue la ciudad de la sofisticación y los monumentos (no entró al Coliseo sino hasta los 35 años), sino la Roma de clase trabajadora que pocos conocen fuera de Italia y más de uno desprecia dentro de ella.

A pesar de que no le faltaron ocasiones, nunca quiso dejar el equipo de sus amores. Cuando explicó por qué no aceptó en 2002 la invitación de Florentino Pérez para formar parte de la escuadra galáctica del Madrid, dijo “es que soy demasiado ‘tifoso’ de la Roma”.

Su decisión le costó críticas. Lo acusaron de representar el conformismo italiano, de ser provincial y no querer medir su talento en un futbol diferente del que ya conocía.

Con hechos, Totti demostró que sus dones futbolísticos valen por sí mismo, juegue donde juegue. Durante 19 temporadas fue capitán de su Roma, a la que guió a un campeonato en la campaña 2000-2001, fue parte de la Selección italiana campeona del mundo en 2006 y tiene el récord como segundo mejor anotador de la Serie A y como el jugador italiano que ha anotado más goles con el mismo equipo.

La salida del club que ama no se da en los mejores términos. Se dice que la Roma lo prefiere como directivo, pero Totti quiere continuar jugando y no descarta ninguna posibilidad. Después de todo, se ha despedido del club, pero no ha anunciado todavía su retiro de manera oficial.

Lo que podía haber sido un perfecto romance entre un equipo y su jugador más representativo podría tener un final prosaico: “Il Capitano” tiene sobre la mesa la oferta para ser vicepresidente de la Roma, pero también tendría abierta la posibilidad de continuar jugando en el Miami FC de la NASL de Estados Unidos, que entrena su amigo Alessandro Nesta.

Vaya a donde vaya, Totti será por siempre “Il Capitano” de la Roma y la cátedra que dio de amor a la camiseta durante 24 años no será olvidada.

AMOR A LA PLAYERA

Paolo Maldini

Jugó como lateral izquierdo, defensa central y ocasionalmente como mediocentro para el AC Milan de la Serie A de Italia. Desarrolló toda su carrera deportiva en dicho club, con el que ganó 26 títulos oficiales en 902 encuentros, convirtiéndose en el jugador que más veces vistió la camiseta rossonera, además de ser el que más partidos disputó en la Serie A.

Franco Baresi

Desarrolló toda su carrera en el AC Milan. Es el segundo máximo jugador en la historia del conjunto rossonero, después de Paolo Maldini en disputar más encuentros con su club con un total de 719 partidos, para un total de 18 títulos. Además con la Selección italiana conquistó el Mundial de 1982.

Ryan Giggs

El futbolista galés jugaba como mediocampista y en la última etapa de su carrera entrenó al club de toda su carrera, el Manchester United. Considerado una leyenda de los Red Devils, es el jugador más laureado en la historia del Club Rojo, con un total de 35 títulos. Hizo su primera aparición con el equipo durante la temporada 1990-91 y fue titular desde la temporada 1991-92.

José Antonio Camacho

Como futbolista desarrolló la totalidad de su carrera en el Real Madrid entre 1974 y 1989, siendo el séptimo jugador de la historia del club con más partidos disputados, sumando un total de 577 encuentros, 414 de ellos en Primera División. Fue internacional absoluto con la Selección española durante 13 años, en los que alcanzó 81 partidos y participó en dos mundiales y dos Eurocopas.

Carles Puyol

Jugaba en la posición de defensa central y su único equipo durante su carrera fue el F.C Barcelona de España, del que fue capitán desde la temporada 2004-2005. Además, trabajó como parte del Área de Dirección Deportiva de Futbol del club, cargo al cual renunció el 5 de enero de 2015. Fue internacional absoluto con la Selección español entre 2000 y 2013, sumando un total de 100 juegos internacionales.

NUMERALIA

40 años de edad

24 años en la Roma

785 apariciones con la Roma en todas las competencias

307 goles con la Roma

19 temporadas como capitán

9 goles con la Selección italiana

1 Campeonato italiano

1 Copa del Mundo

MOMENTOS DEL CAPITANO

• No al Milan. A los 13 años, representantes del Milan intentan contratarlo, pero él y su familia declinan.

• Debut. Entra en los últimos minutos de un Roma-Brescia jugado el 28 de marzo de 1993

• El gol “a lo Panenka”. En la Eurocopa del 2000 cobra de manera espectacular un penalti ante Holanda.

• El “scudetto” con la Roma. En el 2000-2001 guía a la escuadra de la capital italiana a obtener su tercer título.

• La lesión antes del Mundial. el 19 de febrero de 2006 sufre una fractura de peroné. Se recupera milagrosamente y es parte de la Selección italiana que se coronará campeona.