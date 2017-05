Soy parte de la historia: Matías Almeyda

El técnico se dice satisfecho por cumplir el objetivo de darle al Rebaño su decimosegundo título de Liga

GUADALAJARA, JALISCO (31/MAY/2017).- A sus 43 años, Matías Almeyda se define como un buscador de sueños, que va a la caza del objetivo y no se da por vencido hasta que obtiene lo que quiere. El nacido en Azul, Buenos Aires, Argentina, dice que haber sido campeón en México como entrenador lo hace un privilegiado, tocado por Dios, ya que ha vivido cosas indescriptibles, motivo por el cual se tatuará el escudo de Chivas en un brazo.

“Me siento igual, aunque un poco más completo porque vine atrás de un objetivo, lo hemos logrado y eso me llena, me completa. Siempre he sido un ambicioso en la vida, voy detrás de sueños, así vivo. En un mes estaré con la mente puesta en otra cosa, pero sé que hoy soy parte de la historia de Chivas”.

Almeyda mencionó que el título del Clausura 2017 en la Liga MX no lo desestabiliza, sabe perfectamente lo que quiere, cómo lo quiere y las obligaciones que debe cumplir con la directiva y la plantilla, así como con la afición.

“Mis objetivos no cambian, yo lo que hago lo desarrollo con mucha pasión, así el desgaste que llevo, pero amo lo que hago. Quiero que mi equipo siga siendo protagonista por el juego y después el ganar es un plus, pero seguiremos por el mismo camino, nada va a cambiar. Regresaremos con más ganas, porque lo que viví en La Minerva, con mucha gente alegre, me hace emocionarme”.

La clave para triunfar en Chivas no es una sola, se conjugaron varias, como el que Jorge Vergara lo haya elegido, lo cual lo hace un hombre inteligente, porque tras escuchar, dijo el entrenador, su historia de vida, hizo la mejor elección de acuerdo con el problema que tenía el equipo en aquel entonces, cuando estaba metido en zona de descenso.

“Para salir de un descenso, si no estás frío, tranquilo y confiado, jamás se sale. Yo tenía la experiencia del descenso con River, así que sabía cómo tratarlo, de a poco salimos. En el segundo torneo estábamos liberados de todo y tuvimos una identidad de juego, eso fue clave en todos los aspectos”.

Su orgullo, su amor, Don Óscar Almeyda

Al hablar de su padre el sonido de su voz cambia, se le vienen mil recuerdos a la mente, como un torbellino que le da vueltas en la cabeza, y sus ojos cambian de inmediato, el sentimiento le juega malas pasadas, pero Matías se controla al hablar de su padre, Don Óscar, quien por vez primera en la vida se puso una camiseta del equipo en el que está su hijo.

“Eso es verdad, se puso por primera vez una camiseta. Le he regalado todas las camisetas que tuve, no logré que se las pusiera y éste es un gran adelanto (que se haya puesto la camisa de Chivas el domingo). Sólo se la puso, se la regalé, llegaron el sábado y les dije que si llegaba a disputar la Final, los traía a México. Le pregunté que si iría al hotel de concentración a saludarme, me dijo que no, jamás ha ido y que no iría. Me dijo que si se ponía la camiseta y le dije que sí, pero no sabía que era la primera vez que se ponía una, ahora que llegue lo voy a regañar”.

Si hay un culpable de que se haya decidido por jugar al futbol, ése es Don Óscar, su padre, porque él lo llevó a River Plate, donde debutó en 1992 y se estableció como una figura, al brillar al lado de jugadores como Francescoli, Batistuta, Crespo, Sorín, Comizzo, Cruz, Ortega, Salas, Astrada, Burgos y Gallardo. Luego se fue a Italia y también triunfó.

Regresó al futbol argentino con su amado River, con el cual descendió y tuvo que entrar al quite como técnico, logrando el regresó a la máxima categoría y desde ahí, comenzó su exitosa carrera como entrenador.

TÓPICOS

• Puerta abierta

“Nosotros en Banfield agarramos un equipo con jugadores que habían caído en el mercado, con debutantes, y al final terminaron vendiendo a 11 jugadores con cifras muy importantes para el futbol argentino, lo cual provoca que el entrenador se sienta realizado. Si llega una propuesta, se analiza y en lo económico que beneficie al club, no me opondría si la cantidad es grande, porque no cortaría una carrera a un jugador”.



• Que se quede

“Con Carlos Salcido hablé antes de la Liguilla. Dos días previos al primer partido con Atlas le dije que quería que continuara seis meses más, independientemente del resultado final. Obvio he escuchado su declaración, quería levantar la Copa y lo logró, ahora no solamente Carlos levantó la Copa y jugó a un nivel alto. Él es un ejemplo para todos los jóvenes, todo el plantel, es un hombre de esta institución y le propuse otras cosas también, cuando se retire tiene que trabajar acá. Lo obligo públicamente a que se quede, porque me dijo que sí”.



• Vergara es muy inteligente

“Fui contratado, de entrada, porque Jorge es muy inteligente, él sabía lo que viví como jugador y después como entrenador, dirigiendo a mis propios compañeros en el River, y cuando tuvimos nuestras primeras charlas, hablamos mucho de eso. Le transmití lo que era pelear por un descenso y no descender, porque yo descendí, entonces tenía experiencia. Creyó en mi trabajo, nos tenemos mucha confianza y me dio continuidad”.

• Desea el bien al “Gullit”

“’Gullit’ está casi cerrado al futbol de Escocia, qué bueno que tenga la experiencia de jugar en otra Liga, en otro país. Di hace días una carta, lo he recomendado para que pueda triunfar en ese futbol. Mi compañero Gabriel Amato jugó allá mucho tiempo, sabemos de lo que hablamos”.



• Cisneros, en duda

“Isaac Brizuela estará para la pretemporada, está trabajando en su rehabilitación, su lesión va mejor y es cuestión de tiempo. Lo de Cisneros es complicado porque es fractura por estrés, lo vamos midiendo, observando cómo se va consolidando el hueso. Lo apoyamos, traté de que no se operara porque he visto que algunos que se operaron, no quedaron bien. Hace mucho que no juega, pero tiene nuestro apoyo y llevará un tiempo más”.

FICHA TÉCNICA

• Fecha de nacimiento: 21 de diciembre de 1973 (edad 43).

• Lugar de nacimiento: Azul, Argentina.

• Cónyuge: Luciana García Peña.

• Debut como jugador: 21 de febrero de 1992, con River Plate.

• Títulos como entrenador: 2 Primera B Nacional en Argentina; 2 Copa MX; 1 Supercopa MX; 1 Liga MX, Clausura 2017.

• Retiro como jugador: 22 de junio de 2011 con el River Plate.

• Equipos como técnico: River Plate, Banfield y Chivas desde 2015.

LA FRASE

“Tengo que ver con quién voy a jugar la Final ante Tigres, la de Campeón de Campeones, porque para ese entonces estará la Copa Oro. Por ahí jugamos con la Tercera División”.

Matías Almeyda, DT de Chivas