Del Potro avanza en el Abierto de Francia

El tenista argentino avanza sin problema en la primera ronda de Roland Garros

PARÍS, FRANCIA (30/MAY/2017).- El prometedor tenista alemán Alexander Zverev fue eliminado el martes por el español Fernando Verdasco en la primera ronda del Abierto de Francia, mientras que el favorito Andy Murray, Stan Wawrinka y Juan Martín del Potro avanzaron sin muchos problemas.

El encuentro entre Zverev y Verdasco fue suspendido el lunes a causa de la oscuridad luego que los jugadores se dividieron los dos primeros sets y Zverev, noveno preclasificado, eventualmente cayó por 6-4, 3-6, 6-4, 6-2.

En la rama femenina, la británica y 7ma preclasificada Johanna Konta cayó 1-6, 7-6 (2), 6-4 ante la taiwanesa Hsieh Su-wei, 109 mundial. Considerando el escenario, no es una completa sorpresa: Konta ha perdido ahora los tres partidos que ha jugado en su carrera en Roland Garros.

Verdasco, de 33 años, señaló el tercer parcial como el momento crucial para su triunfo.

''Fue un primer set realmente difícil, el primero de hoy. Y pienso que con muchos games para los dos con oportunidades de ganar'', dijo. ''Ganar el tercer set me dio mucha confianza y mucho impulso para jugar el cuarto. Creo que fue difícil para él, por otra parte. Sabes, comenzar de nuevo y tener que ganar dos parciales más''.

Zverev era uno de los favoritos tras impresionar con su actuación en el Abierto de Italia, que ganó este mes en una final ante Novak Djokovic. Pero el alemán de 20 años se vio cada vez más frustrado a medida en que progresó el duelo del martes y rompió su raqueta en el cuarto set.

''A veces juegas mal. Así es nuestro deporte'', dijo Zverev. ''No me lamento. ¿Qué vas a hacer? En Roma jugué fantásticamente, gané el torneo. Aquí jugué mal, perdí en la primera ronda. Así son las cosas''.

''Pero el mundo no se acaba. Aún soy número cuatro en la contienda hacia (la Copa Masters en) Londres y ando bien este año. He ganado tres torneos hasta ahora. No es el fin del mundo, ¿no es cierto? Perdí un partido, pero todo el mundo pierde un partido''.

Mientras tanto, el argentino Del Potro derrotó a su compatriota Guido Pella por 6-2, 6-1, 6-4, marcando con un triunfo su regreso al torneo después de una ausencia de cinco años.

''Nunca es fácil jugar contra un amigo como Guido'', comentó Del Potro sobre su compañero de Copa Davis. ''Por supuesto me hubiese gustado enfrentar a otro jugador, pero así es el sorteo. Tuve suerte, porque jugué un muy buen partido''.

Tras una serie de operaciones de la muñeca que le obligaron a mantenerse fuera de la cancha por meses, Del Potro demostró que su derecha sigue siendo un arma potente.

Del Potro no parecía tener los problemas de hombro y espalda que lo afectaron en el Abierto de Lyon la semana pasada, y no sufrió ni un solo quiebre.

Su mejor resultado en Roland Garros hasta ahora ha sido llegar a las semifinales en el 2009, meses antes de ganar el Abierto de Estados Unidos.

''Este es un torneo importante para los argentinos, y me encanta jugarlo de nuevo después de cinco años'', agregó.

Murray, cabeza de serie del segundo Grand Slam de la temporada, superó 6-4, 4-6, 6-2, 6-0 a Andrey Kuznetsov; Wawrinka (3) se impuso 6-2, 7-6 (6), 6-3 sobre Jozef Kovalik; y Kei Nishikori (8) doblegó 4-6, 6-1, 6-4, 6-4 a Thanasi Kokkinakis.

Wawrinka arrancó mal esta temporada en arcilla, antes de ganar el cetro en Ginebra la semana pasada. El tercer preclasificado ha mantenido el buen momento en París.

El argentino Carlos Berlocq y el chileno Nicolás Jarry fueron eliminados en la primera ronda.