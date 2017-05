Bale dice que entenderá a Zidane si no es titular

El jugador del Real Madrid podría no ser titular en el partido ante Juventus

MADRID, ESPAÑA (30/MAY/2017).- Gareth Bale, extremo galés del Real Madrid, quitó presión a su entrenador, el francés Zinedine Zidane, y aseguró que si es suplente en la final de la Liga de Campeones ante el Juventus y el elegido para ser titular es Isco Alarcón, lo entenderá.

Bale dejó claro que está en condiciones de jugar y que su última lesión en el sóleo izquierdo ya es pasado.

"Me encuentro muy bien, estoy totalmente recuperado y listo para volver. He trabajado muy duro, con dos sesiones al día durante muchos días para llegar al máximo. Me siento bien", aseguró en la jornada de puertas abiertas del Real Madrid a los medios.

"Estaría decepcionado si no pudiese jugar una final tan especial por lesión, pero he llegado a tiempo para el partido y voy a disfrutar si juego de titular o si me quedo en el banquillo. Entenderé lo que pase y lo importante es el equipo y ganar una nueva final", añadió.

Bale no oculta la emoción que siente por jugar una final en su Cardiff natal: "Es una ocasión magnífica, una final donde nací. Solo falta un paso más que es ganar la Champions de nuevo y hacer historia".

Destacó, asimismo, el trabajo duro que ha tenido que hacer para recuperarse de otra lesión en el sóleo.

"He tenido problemas con las lesiones este año, especialmente dura fue la del tobillo, pero ya han pasado meses y superé los problemas. Ahora he trabajado de nuevo muy duro para poder llegar a la final y estoy disponible para el entrenador. Me siento bien entrenando con mis compañeros", explicó.

Sobre Isco Alarcón, el galés destacó: "Ha jugado de manera increíble este tiempo. A nosotros nos da igual quien juegue de titular porque lo más importante es el equipo. Haga lo que haga Zidane, lo entenderé".