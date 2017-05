'Estoy orgulloso de él, no sus logros, de su humildad'

Óscar Almeyda declaró que la camisa de Chivas es la primera que se pone en su vida para ir a ver a su hijo trabajar

GUADALAJARA, JALISCO (30/MAY/2017).- Emocionado a más no poder, Óscar Almeyda, padre de Matías, técnico del Guadalajara, dijo estar viviendo un sueño al ver a su hijo campeón en México, con el equipo más popular y por haber dado una vuelta olímpica, la cual disfrutó más que las anteriores con River Plate y Banfield, en su natal Argentina.

“Ya había dado vuelta olímpica con él. No me la podía perder. Es la primera vez que me pongo una camisa para ir a una cancha, nunca en mi vida me había puesto una camiseta. Siento mucho orgullo, muy grande como argentino, haber podido dar una vuelta olímpica en el Estadio de Chivas, no me lo voy a borrar nunca”.

Don Óscar pasó momentos complicados de salud, se realizó una operación a corazón abierto, la cual le hizo imaginar todos los escenarios posibles. “Le agradezco a todos los que pidieron por mí cuando me operaron, le agradezco también a todos los mexicanos el cariño que le tienen a mi hijo. No esperaba tanto amor para mi hijo, en Argentina lo tiene, en Italia lo tuvo, aquí había que probar y gracias a Dios se llama Jesús y México lo ama”.

Las palabras del señor Almeyda son duras, él se siente fuerte, quiere ver muchos campeonatos de su hijo, de su orgullo, pero sabe que el que decide, en cualquier momento decide otra cosa, por eso vivió al máximo cada momento en el Estadio de Chivas.

“Es difícil estar lejos de él. Cuando me despida de él, no sé si lo vuelvo a ver. No sé, pero mi hijo se fue a los 14 años de mi casa, es decir, perdí toda la adolescencia de mi hijo y lo único que me recompensa hoy día, son estas cosas. Lo único que puedo hacer es comer un asado, e ir a pescar”.

Ver a Matías le llena de vida, porque es un tipo muy noble, que ha superado obstáculos importantes en su vida y siempre busca el bien de los demás.

“Estoy orgulloso de mi hijo, no de la carrera que hizo como jugador, lo que está haciendo como entrenador, no, como hijo. Estoy orgulloso de la persona que es, humilde, trabajadora, honesta, bueno, tiene todas las cualidades”.

El título de Chivas, consideró don Óscar, fue merecido. Espera pronto regresar, porque el “Pelado” se quedará mucho tiempo dirigiendo a Chivas, ya que lo lleva en el alma y apunta a una era de éxito rojiblanca.

“No sé si me alcance para dar otra vuelta olímpica, pero esto no termina aquí. Lo vivido lo pongo primero en mi vida, sin lugar a dudas, fue maravilloso alcanzar esto en México. Una locura para mí”.

Recuerdo imborrable

Matías Almeyda no ocultó la alegría por tener a sus padres y familia cerca de él, porque eso hizo aún más emotivo el título 12 para la institución rojiblanca. “Tener a mis padres acá, a mi suegro, realmente lo soñé, lo anhelé. Estábamos seguros que lo lograríamos, ellos son el sostén, están en los momentos alegres (Luciana, su esposa), al igual que mis padres. Vivir esto no se me olvidará jamás, lo tendré siempre en mi mente. Quedará por siempre en mi sentimiento, en mi alma el nombre de Chivas dentro de mi corazón".

PARA SABER

Apuntes del convivio

• 01:28 AM de lunes, los cuatro camiones llegaron a EDUCARE para la fiesta luego de visitar La Minerva.

• Un DJ los recibió con música de Chivas.

• 01:45 AM se sirvió de cenar a los invitados.

• 02:20 AM, Almeyda, como todo un líder que es, mandó llamar a todos los jugadores a un punto, incluso algunos titubearon en ir, pero el técnico insistió y terminaron por acceder a la reunión, como antes de jugar.

• En el discurso, les dijo que era su fiesta, que se divirtieran, pero antes de comenzarla, les pidió un favor: “quiero que canten una canción que todos se saben”... así que comenzaron con la de Adiós Amor, de Cristian Nodal.

• El técnico pasó el micrófono por cada uno de los jugadores que estaban cerca, para que cantaran.

• Alan Pulido fue el primero en retirarse, así como Néstor Calderón con su familia y la de Orbelín Pineda.

• 3:55 AM todos los invitados revivieron los goles de la Final, en una pantalla gigante.

• 04:30 AM Matías Almeyda se retiró de la fiesta, acto seguido su cuerpo técnico.

• El último en irse de EDUCARE fue Ángel Zaldívar, quien por cierto, durante la fiesta, le agradeció a Almeyda la confianza otorgada y el jugador le dio un trato como de un hijo a un padre, con un beso.