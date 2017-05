'Chofis' López no asiste a la fiesta de Campeón Chivas

El jugador determina ausentarse; algunos compañeros saben la razón, a otros les sorprende

GUADALAJARA, JALISCO (29/MAY/2017).- Cuando los cuatro camiones del Guadalajara se retiraron de la Minerva con destino a EDUCARE, donde familiares, amigos, directiva y políticos esperaban al equipo con una cena; se tenía todo en logística para que toda la plantilla estuviera presente.

Era la fiesta de coronación a un largo camino recorrido, en la cual hubo críticas, felicidad, tristezas por lesiones, lamento por suspensiones, reflexión sobre baja de juego y demás, pero hubo alguien que determinó no asistir de último momento.

Eduardo López, “Chofis” fue el gran ausente en la fiesta que ofreció Jorge Vergara como agradecimiento por lo logrado en el semestre, el cual fue lleno de éxito al conquistar la Copa MX, la Liga MX en Clausura 2017 y ser el primero en obtener el doblete.

Al interior, los allegados al jugador mencionaron que simplemente “Chofis” no quiso ir a la celebración. A varios les extrañó el proceder, quizá porque no tienen la versión oficial del jugador, pero respetan su determinación. No se ha dado alguna versión por parte del club a este respecto.

Toda la plantilla, incluyendo a Jesús Sánchez, quien hoy su esposa estará dando a luz, estuvo presente en la fiesta. Todos asistieron y luego, algunos se fueron a otros festejos que ya tenían preparados con sus amistades de siempre.

