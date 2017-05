Título de Chivas, alegría para todo Guadalajara: Alfaro

El alcalde señala que el campeonato es motivo para que la ciudad salga a festejar

GUADALAJARA, JALISCO (28/MAY/2017).- Luego de que el Guadalajara consiguiera su título número 12 en el balompié mexicano, el alcalde de la Perla Tapatía, Enrique Alfaro Ramírez, señaló que este campeonato es motivo para que toda la ciudad se llene de orgullo y salga a festejar con alegría, pero también con tranquilidad y de manera pacífica.

“Me quedo contento como aficionado de corazón, hacía muchos años que no teníamos un título y esta es una gran alegría para la ciudad, una gran alegría para la afición. Estoy muy orgulloso por lo que hicieron los muchachos y lo que hizo Matías Almeyda. La Minerva es el símbolo de la ciudad, es el lugar de celebración de Chivas, creo que si hubiera escrito el guion, no me hubiera salido tan bien, restaurarla y tenerla lista para esta ocasión. En la transmisión del partido todo transcurrió sin problemas, hubo 25 mil aficionados”.

El presidente municipal de la capital jalisciense agregó que en La Minerva la fiesta estará hasta que la afición decida retirarse del emblemático sitio tapatío, aunque exhortó a los miles de aficionados rojiblancos a llevar la celebración con tranquilidad.

“Estaremos con el operativo hasta que la gente se retire, pero estaremos al pendiente de todo absolutamente, sobre todo tratando de evitar que exista cualquier problema, pero confío que la gente celebre con plena alegría y en paz”.

EL INFORMADOR / FELIPE ROMERO