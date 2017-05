Van dos mil personas al operativo de seguridad en Estadio Chivas

Piden a los aficionados redoblar medidas de seguridad y llegar con anticipación

GUADALAJARA, JALISCO (28/MAY/2017).- Casi dos mil elementos de diferentes corporaciones vigilarán el orden en torno a la final de Clausura 2017, en el Estadio Chivas, esta noche, y todas las dependencias involucradas piden a los aficionados redoblar precauciones si estarán en la zona.

Habrá cinco filtros de revisión y vigilancia en los alrededores del estadio y calles cercanas; esta medida pretende mejorar la seguridad de los asistentes, así que se pide a los aficionados que lleguen con anticipación para evitar retrasos.

Además, se le pide a cualquier persona que no tenga boleto que no se presente al estadio y, por supuesto, a cualquier asistente, que no lleve objetos prohibidos y cargue sólo con lo indispensable.

Los asignados a la Final

650 policías de Zapopan

650 efectivos de seguridad privada.

200 de Fiscalía General del Estado

40 de la Comisaría de Guadalajara

60 de Protección Civil y Bomberos de Zapopan

Más inspectores y empleados de otras dependencias de Zapopan

Recomendaciones