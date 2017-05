Disfrutar para trascender

Adolfo Bautista Herrera, autor del gol en el último campeonato de Chivas, señala que no hay vuelta de hoja: el Rebaño debe ganar

GUADALAJARA, JALISCO (28/MAY/2017).- Es el último gran héroe del Guadalajara y por eso es voz autorizada.

Adolfo Bautista Herrera es el autor del gol que hasta ahora se traduce en el último campeonato que han ganado las Chivas.

El “Bofo” no le da vueltas al asunto: la de hoy es una oportunidad única de trascender para el actual plantel rojiblanco.

“Hay algo que no tiene vuelta de hoja: si ganas la Final, serás recordado siempre, si la pierdes, nadie se acuerda de ti. Ese es mi consejo al equipo, que se metan en la cabeza que tienen una oportunidad imperdible de trascender en el equipo y en su carrera”.

Complejo y no, Bautista dice que no hay un manual para ganar una Final. “No hay fórmula y menos en una Final, los partidos se tienen que ganar. Lo único que le pediría al equipo es que disfruten este partido porque es muy difícil llegar a una Final, no es algo que sea tan común”.

Pese a que es recordado como el autor del trascendental gol, el “Bofo” no se cuelga la medalla solo. “Es una labor de equipo, a mí me tocó aquella vez anotar gol, pero todo el equipo fue pieza fundamental; sin las atajadas de Oswaldo, los centros de Ramón Morales, los desbordes del “Venado” Medina, los goles de Bravo, la fuerza del “Maza” y Reynoso, la solvencia de Diego Martínez o un Manuel Sol, que no jugaba pero era líder y siempre estaba hablando con el grupo. Hoy, yo veo un equipo con el mismo talento y esa unión”.

Adolfo palpa las mismas sensaciones que él vivió en la semana previa a la Final con Toluca. “Siento algo especial como en aquella semana. Nosotros tampoco éramos los favoritos, nosotros también sorprendimos en el partido de ida, nosotros también teníamos jugadores diferentes. Pero además, uno como jugador siente las vibras y yo siento que son positivas, me siento como en aquella semana y creo que es presagio de algo muy bueno”.



— ¿Tu carrera sería la misma si, a pesar de haber sido campeón en otros equipos no hubieras sido campeón en Chivas?

— Lo primero era lograr mi sueño de jugar en Chivas, pero después era ser campeón con este equipo y haberlo conseguido me deja tranquilo, porque sé que dejé huella en este equipo y eso no se borra nunca. Sí, fui campeón en otros equipos, pero no hubiera sido lo mismo no lograrlo en el equipo de mis amores.

LA FRASE

“Lo que más deseo es que Chivas quede campeón para emparejarnos con América, pero que sea el principio de un camino de muchos títulos”.

Adolfo Bautista, ex jugador de Chivas