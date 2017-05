Gignac lleva un Tigre por dentro

La pasión y combatividad del delantero André-Pierre se reflejan en su desempeño en la cancha

GUADALAJARA, JALISCO (27/MAY/2017).- A veces en el futbol las apariencias engañan, pero no en el caso de André-Pierre Gignac. El recuerdo de las personas que siguieron de cerca su carrera en Marsella revela a un jugador cuyas principales características son la pasión, la sinceridad y la combatividad, todas cualidades que el delantero refleja con su desempeño en la cancha.

Gignac debutó en 2004 con el Lorient. En la temporada 2007-2008 pasa al Tolouse. En 2010 llega al Olympique de Marsella, club con el que se identifica personalmente, y se gana con goles el cariño de los seguidores. En 2015 sorprende con su traspaso a los Tigres de la UANL, una decisión insólita para un jugador europeo.

Así lo recuerda Alexandre Jacquin, jefe adjunto de la sección de deportes de La Provence, periódico de Marsella.

— ¿Cómo es André-Pierre personalmente?

— Aquí, André-Pierre es llamado “Dédé”. Es un verdadero personaje, entero, franco y sincero. Tiene un carácter muy fuerte, no renuncia nunca. Incluso cuando las cosas no van bien (como durante sus dos primeros años en Marsella), él nunca baja los brazos. Es un combatiente, un guerrero, un ganador. No le gusta perder.

— ¿Cómo lo recuerdan los aficionados del Olympique de Marsella?

— Los aficionados del Olympique de Marsella tienen un gran recuerdo de él. Lo adoraban. No fue así desde el inicio, cuando él ofrecía juegos que desilusionaban y no jugaba mucho. Pero con el tiempo, a partir de la temporada 2012-2013, se volvió indiscutible. Se transformó con Élie Baup, después con Marcelo Bielsa. Los seguidores lo amaban y se volvió uno de los jugadores preferidos del club.

— ¿Por qué crees que eligió México como destino?

— Creo que fue a México porque él ama los universos pasionales. Habla español desde joven, es un país que le gusta personalmente. Ama las atmósferas cálidas. México es exactamente eso. “Dédé” no podría jugar en un club sin público. Necesita sentirse querido y sostenido.

— André-Pierre acaba de marcar dos goles muy importantes para su equipo en la Final del torneo mexicano, ¿recuerdas alguna hazaña similar durante su tiempo en Marsella?

— Aquí ha hecho muchos dobletes con el Olympique de Marsella. Hizo dos goles importantes contra Bastia en mayo 2013 (terminó 2-1), cuando el Olympique disputaba el segundo lugar, dos goles que han permitido después que el equipo se calificara a la Champions League. Hizo también dos goles contra París en octubre de 2012 (terminó 2-2). Hacía frecuentemente goles muy importantes, que le permitieron al Olympique ganar partidos.

Lo más importante es saber que “Dédé” Gignac es un apasionado, ama el futbol cuando los estadios están llenos, y creo que ése es el caso en Monterrey.

LA CIFRA

6 goles lleva André-Pierre Gignac en la Liguilla del Clausura 2017

Un idilio francés

Tal como ocurre con Tigres, la relación entre André-Pierre Gignac y el Olympique de Marsella es especial. Los aficionados del OM (como es llamado en Francia) recuerdan con gran afecto al ahora jugador de la UANL, que sueña con ocupar un día el banquillo del equipo con que alcanzó el estrellato en Francia. En su llegada a Marsella, el delantero superó un inicio adverso y creció como jugador hasta convertirse en una figura.