Miguel Ángel Fong, por una presidencia renovada

El actual tesorero del Atlas da a conocer sus propuestas para el club en entrevista

GUADALAJARA, JALISCO (27/MAY/2017).- El próximo lunes, el Consejo Directivo de los Clubes Atlas, llevará a cabo una Asamblea Ordinaria para buscar el sucesor de Eugenio Ruiz Orozco como presidente de la institución rojinegra, en donde los candidatos Alberto Mora y Miguel Ángel Fong buscarán convencer a los Asociados activos del Club, para que voten por la mejor opción.

El actual tesorero de la institución, Miguel Ángel Fong, ofreció una presidencia renovada, con ímpetus nuevos y con experiencia en la planilla para así satisfacer las necesidades de las tres mil 100 familias afiliadas y nueve mil 900 usuarios en los distintos clubes Atlas, es decir, Colomos, Chapalita y Country.

Fong González fue claro al señalar que ahora que no hay futbol profesional, la institución debe enfocar sus baterías en otras situaciones, como mejorar y mantener los clubes, así como trabajar para que las finanzas sigan sanas.

— ¿Con qué bandera se presentará el lunes a las elecciones?

— La bandera que tenemos todos es la bandera de la institución y surge la inquietud de buscar la presidencia, porque estuve durante los últimos ocho años en un trabajo muy fuerte dentro de la directiva. Eso me permitió estar involucrado y al pendiente de las decisiones más importantes que tomó Atlas como institución en los últimos años, me sometí a un proceso de información y experiencia que hoy quisiera poner en práctica”.

— ¿Cuál es la propuesta principal por la cual busca la presidencia del Atlas?

— La propuesta está basada en un proyecto de trabajo, que no es personal que hago a la institución, sino un proyecto que he venido recabando a través de la información que he venido observando, he detectado qué podemos hacer a futuro y cómo podemos mejorar como directiva, que seríamos la directiva de los próximos 200 años, es decir, del segundo Centenario”.

— ¿Cómo es planear un futuro ya sin el equipo de futbol?

— Cambió la razón de ser, la misión tuvimos que reconformarla y tuvimos que direccionarla a lo que son nuestros clubes y al servicio de nuestros socios. Ahí es en donde, para dar un mejor servicio, hacer algo que es un clamor general, lo que nos da nuevas bases. La Asamblea nos va a instruir hacia dónde llevará nuestro futuro”.

— ¿Qué le pareció la administración de Eugenio Ruiz Orozco?

— Fue una administración muy complicada, se tomaron decisiones muy dolorosas. La Asamblea analizó y vio que si queríamos un mejor futuro, teníamos que ceder al equipo de futbol para que nos fuera mejor. Luego vino a migrar y ver para otro lado, que son los clubes, que le daban una mano al futbol, nada era regalado, había préstamos y ocurrió que permitiera que los clubes tuvieran una buena inversión”.

PROPUESTAS

Ejes estratégicos de Miguel Ángel Fong

1. Desarrollo de modelo de Gobierno Corporativo

2. Convivencia familiar y derechos de asociados

3. Impulsar la marca Atlas

4. Crear el modelo “Club Atlas”

5. Reingenierías de escuelas deportivas

6. Innovar en deporte, esparcimiento y salud