Cansancio en Chivas cobró factura

El volante Rodolfo Pizarro acepta que luego de 80 minutos se desconcentraron y Tigres no perdonó. Confía en que el domingo levantarán el trofeo de campeones

GUADALAJARA, JALISCO (27/MAY/2017).- Cuando el técnico de Tigres Ricardo Ferretti determinó mandar al campo a Jurgen Damm, sabían en el redil que se vendría un cierre con mucho empuje de los locales, en la Final de ida en el Estadio Universitario, que terminó empatada 2-2.

Chivas, con el paso de los minutos, con su accionar dinámico y por respetar tácticamente lo que ordenó el entrenador rojiblanco Matías Almeyda, terminó por agotarse y no le alcanzó el fondo físico, así lo reconoció el volante Rodolfo Pizarro.

“Hicimos 80 minutos muy buenos, importantes. Después nos desconcentramos y eso pasó. Creo que por ahí nos cansamos un poco, nos desconcentramos, le dimos espacio al rival y sabemos que jugadores tan importantes como ellos, no perdonan”.

Pizarro fue sincero, llegaron con la intención de ganar el encuentro, pero admite que si antes de iniciar el encuentro les dicen que terminarán igualados en el marcador, lo hubieran firmado sin problema alguno.

“El plan que teníamos era irnos ganando. Desgraciadamente no fue así, pero creo que el empate es un buen resultado. El empate es bueno para nosotros, si nos hubieran dicho que nos iríamos con un empate del Universitario, lo hubiéramos aceptado. Vamos bien, sabemos que en nuestra cancha estamos muy fuertes y ahora cerraremos en casa”.

El volante rojiblanco dijo que mañana no hay pretextos, deben salir concentrados al 100%, cuidar todos los detalles, no cometer errores para definirlo en 90 minutos, evitar el alargue y levantar la copa de campeones.

“En nuestra casa somos fuertes, la gente está metida y nos queda el paso final. Vamos por el partido perfecto, una desatención puede costar caro, nos queda el último paso y si Dios quiere, el domingo levantamos la Copa”.

PARA SABER

“Aris”, con cuidado especial

Debido a un calambre, Edwin Hernández no pudo terminar el encuentro de ida ante Tigres, pero el jugador señaló que no habrá problema para estar en el juego de regreso, mañana en el Estadio Chivas.

Por lo pronto, en el entrenamiento de ayer, el jugador estuvo al pendiente de cualquier molestia, el cuerpo médico le está dando el apoyo que requiere para que se recupere a 100%, ya que el desgaste físico ante Tigres fue mucho.

Quienes jugaron ante Tigres sólo realizaron trabajo ligero para recuperarlos de la fatiga, golpes y demás que dejó la batalla.

Por ahora no se reporte ninguna baja del equipo que arrancó en la ida. El técnico Matías Almeyda, podrá contar con la misma gente que inició la Final del Clausura 2017.

LA CIFRA

2 goles lleva Rodolfo Pizarro en la Liguilla

“Estamos cerca para que no pierda piso”, dice la mamá de Pizarro

Laura Alicia Thomas estaba acompañada de su esposo Rodolfo Pizarro, así como de su hijo Uriel y la novia de éste. Como cualquier aficionado, estaban en el Estadio Universitario esperando la llegada del camión que traía al equipo, aguantando el Sol pero con la ilusión de ver a su hijo, Rodolfo Pizarro, bajar del transporte rojiblanco. Era lo único que mantenía firme a la familia sobre una reja de seguridad.

Doña Laura dice que ha pasado muchos sacrificios para que su hijo esté cumpliendo su sueño de brillar en el futbol, como no tenerlo cerca, ya que viven en Tamaulipas y no siempre pueden estar cerca de él, pero tratan de pasar el mayor tiempo posible, para que no se desestabilice emocionalmente, que siga siendo el buen muchacho con valores que salió de su casa a los 17 años de edad.

“Siempre lo estamos apoyando. Cuando estuvo en el Pachuca durante seis años, estuvimos asistiendo con él cada 15 días, ahora que ya me jubilé puedo quedarme más tiempo con él. En la semana pasada estuvimos en Guadalajara, estuvimos apoyando en Monterrey, el sábado (hoy) nos vamos a Guadalajara y siempre lo estamos apoyando, dándole motivación con la única idea de que no pierda el piso, sobre todo”.

Al hablar de su hijo, a doña Laura se le iluminaban los ojos de felicidad, pero este brillo luego se le opacó un poco al recordar que vivió momentos difíciles cuando se lesionó y admite que no ve a su hijo a 100 %, como en otras ocasiones.

“Rodolfo está super motivado, se fue un poco abajo en ánimo por la lesión. Ahora creemos que está, no a un 100%, pero sí a un 90%. Esperamos que nos dé el triunfo con Chivas. Nos sentimos muy contentos, muy satisfechos de él, porque cuando estaba en el Pachuca llegó a una Final y ahora que está acá, con mayor razón. Es poco tiempo y ya está cerca de un título”.

LA FRASE

“Siempre está la esperanza de que ganen, esperamos el domingo por la noche estar festejando, estuvimos en la de Copa MX estuvo padre que haya ganado esa copa y ahora estamos seguros que ganará de nuevo”.

Laura Alicia Thomas, madre de Rodolfo Pizarro