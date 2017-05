Chivas 2, Gignac 2

El Rebaño hizo el partido perfecto por 84 minutos, tenía ventaja de 2-0, pero con dos zarpazos del francés Tigres igualó

GUADALAJARA, JALISCO (26/MAY/2017).- Matías Almeyda planteó un encuentro inteligente que le dio como premio dos tantos, maniató a Tigres una buena parte del partido, pero el buen trabajo se fue a la borda en cuatro minutos, debido a errores defensivos que dieron como resultado un empate 2-2 en el partido de ida, correspondiente a la Final del Clausura 2017.

El pastor le estaba ganando la partida táctica a Ricardo Ferretti, ya que realizó un triángulo en medio campo para evitar la generación de futbol en esa zona de Tigres y lo logró hasta el minuto 84. “Gallito” Vázquez, “Tortas” Pérez y Orbelín Pineda se encargaron de secar a Sosa, Jesús Dueñas y Guido Pizarro, en ese orden.

Otro movimiento táctico de Almeyda fue que Rodolfo Pizarro y Néstor Calderón arrancaran a bandas cambiadas con relación al encuentro ante el Toluca, el primero por izquierda y el segundo por derecha. Este movimiento fue para contrarrestar las bandas del local.

Tigres estuvo encima del visitante en los primeros minutos, en los que el Rebaño ni siquiera podía hilar tres pases seguidos. Poco a poco el equipo tapatío se asentó en la cancha del “Volcán” hasta que las acciones y la tenencia del balón se emparejaron.

Chivas tuvo su primera llegada al 22’. Engañó en cobro de tiro de esquina. El “Aris” fue en corto con Calderón, esperó la pasada de su compañero para que jalara marca y cuando los Tigres pensaron que se apoyaría, el de Tlajomulco mandó centro a primer poste. Guzmán titubeó, intentó despejar y estrelló el balón en un compañero. Pulido se encontró con el esférico, para mandarla al fondo de la red.

Por vez primera en la Liguilla, Tigres estaba abajo en el marcador y Pulido, quien no anotaba desde la Jornada 13 ante el Puebla, se reencontró con el gol.

Chivas estaba mejor parado, aprovechando la desesperación de Tigres por alcanzar el empate cuanto antes. Pulido recibió pase filtrado del “Tortas” Pérez al 42’, dentro del área sacó disparo que rechazó al centro Guzmán, en otro craso error, llegó de frente Pizarro para pegarle con determinación al esférico y marcar el segundo tanto. En tres llegadas que habían logrado, dos estaban dentro.

Entre “Chapo” y el “Avión” tuvieron controlados a Javier Aquino y Luis Advíncula, quienes sufrieron para conectar por la banda izquierda. Tan mal vio Almeyda esa zona de Tigres, que mandó a Carlos Fierro al campo para buscar desbordar y atarlo más a labores defensivas.

Chivas realizó otro movimiento buscando un tercer tanto, Pineda dejó el campo para darle paso a Miguel Ponce por la izquierda, como lateral. El “Aris” se metió a medio campo para que marcara a Jurgen Damm. Pizarro se puso atrás de Pulido como enganche. La mala noticia llegó al 77’, se lesionó Edwin Hernández y obligó a Almeyda a mandar al campo a Guillermo Martínez como centro delantero, con lo cual Pulido se atrasó al medio campo y Pizarro regresó a donde inició, volante por la banda izquierda.

En el 84’, Damián Álvarez provocó la única falla del “Chapo”, llegó a línea de fondo, metió balón retrasado al manchón penal y apareció Gignac, quien con determinación mandó el esférico al fondo de la red. Alanís no evitó que le pegara el francés al balón, jamás lo vio. Y Tigres revivió.

Cuatro minutos más tarde, Tigres con un balón largo a Gignac encontró el tanto del empate. “Pocho” Ponce se vio techado por el esférico, pero tampoco fue con velocidad a buscar alcanzar al “10” Tigre. Cota salió apresurado buscando despejar, pero Gignac llegó primero y con un toque dejó atrás al portero y luego definió preciso al fondo de la red para el 2-2 final.

La Final se decidirá este domingo en el Estadio Chivas, en duelo que promete ser de alarido.

ASPECTOS TÁCTICOS

Bien parado

Pese a que Carlos Fierro estaba listo para jugar, el dibujo táctico de Matías Almeyda se inclinó por tener en la cancha al “Gallito”, Orbelín, Michael Pérez y Pizarro juntos. Más allá de lo que dejó de hacer Tigres, esa combinación fue demasiada dinámica para el equipo local.

Sin apuros

Para el complemento, en el amanecer de la reanudación Almeyda metió a Carlos Fierro por Néstor Calderón. Ciertamente Chivas no tuvo llegada con el sinaloense, pero mantuvo preocupado al peruano Advíncula, que se agregó mucho menos que en la primera mitad.

La clave

Tigres no reaccionaba en la segunda mitad hasta que de la banca emergió Damián Álvarez, quien entró a jugar por la banda izquierda. El argentino fue el revulsivo que los felinos no habían encontrado. El “Chapo” no fue tan dominante y el pampero fue clave en la reacción de los locales.

La figura

André-Pierre Gignac (Tigres)

Al francés le bastaron cuatro minutos para desvanecer la ventaja que con tanto esfuerzo había logrado el Guadalajara. Gignac fue letal en el área, pero también fuera de ella en la jugada donde ciertamente falla Cota, pero el galo define como maestro.

LA VOZ DEL EXPERTO

• Tigres tiene la ventaja psicológica

Jaime García Elías (periodista)

“Fue un partido digno de una Final por lo emotivo que resultó y por la igualada que tuvo el marcador, además de la sorpresa que tuvo cuando el Guadalajara tomó la ventaja. En primer aspecto, fue sorpresivo que Chivas tomara la ventaja, los errores de Guzmán repercutieron en el marcador y el desenlace fue el talento de Gignac, cambió la historia en cuatro minutos. Para la vuelta, Tigres tiene la ventaja psicológica”.

• Gignac, la gran diferencia

Rubén Rodríguez (periodista)

La diferencia de escribe en lengua extranjera. Chivas brindó su mejor partido en Liguilla, controló, aguantó, esperó y generó.

Lamentablemente en dos minutos el futbol le fue injusto. Apareció la individualidad de un maquinaria que es muy complicado sostenerle, Tigres. Gignac mete y anímicamente da un golpe de autoridad para la vuelta. Empate a dos. A favor de Tigres

ALINEACIONES

Tigres.- Nahuel Guzmán; Luis Rodríguez, Juninho, Hugo Ayala (Francisco Meza, 46'), Luis Advíncula (Damián Álvarez, 71´); Guido Pizarro, Jesús Dueñas, Lucas Zelarayán, Javier Aquino; Ismael Sosa y André-Pierre Gignac. DT: Ricardo Ferretti.

Guadalajara.- Rodolfo Cota; Oswaldo Alanís, Carlos Salcido, Edwin Hernández (Guillermo Martínez, 77'), Jesús Sánchez; José Juan Vázquez, Orbelín Pineda (Miguel Ponce, 71'), Michael Pérez, Rodolfo Pizarro; Alan Pulido y Néstor Calderón (Carlos Fierro, 60´). DT: Matías Almeyda.