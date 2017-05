El arte de narrar partidos

Sin perder detalle, igual que en los encuentros deportivos, Emilio Fernando Alonso destaca su cariño por los rojiblancos

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2017).- Su voz es una de las más reconocidas de todo México. Sus emocionantes narraciones, llenas de innumerables anécdotas, envueltas siempre en un contexto histórico y sin perder ningún detalle de cada acción dentro y fuera del terreno de juego lo han convertido en uno de los cronistas deportivos más queridos por el público mexicano que semana a semana disfruta del deporte, en especial del futbol.

Con una carrera de más de 40 años frente a los micrófonos, Emilio Fernando Alonso, quien fuera editor de Deportes en EL INFORMADOR en la década de los noventa, regresó a Guadalajara para narrar los juegos de Chivas junto a Adán Vega Barajas y un grupo de noveles cronistas y reporteros que llevan a cabo las transmisiones en la plataforma de Chivas TV. Tras estar de nuevo en suelo tapatío, el narrador nacido en Iguala, Guerrero, comparte su pasión por la crónica deportiva, misma que lo llevó a narrar los juegos del conjunto 11 veces campeón del futbol mexicano a lo largo de 24 años ininterrumpidos, en los que la afición rojiblanca siempre le ha manifestado su afecto, cariño y respeto.

Don Emilio, como le llaman sus amigos y seguidores, no olvida sus inicios y tampoco las épocas en las que se convirtió en uno de los narradores favoritos del público tapatío cuando trabajó en la popular estación de radio Canal 58, en la que llevaba a los hogares de los jaliscienses, con lujo de detalle, todo lo que ocurría en las canchas de futbol, diamantes y duelas de la Perla Tapatía.

— ¿Por cuánto tiempo narró los encuentros del Guadalajara?

“Tengo 44 años en los medios de comunicación y al Guadalajara me tocó narrarlo a partir de 1981 y hasta el año 2005. Fueron muchos años, demasiados partidos, un campeonato festejado en grande como lo fue el de la temporada 1986-1987 cuando Chivas tenía 17 años sin ser campeón, ya que su último título había sido en la campaña previa al Campeonato del Mundo de 1970 con un gol de Alberto Onofre ganándole un salto a Rafael Puente del Atlante. 17 años después, aquella tarde en el Jalisco fue una fiesta tremenda”.

— ¿Qué opina del actual momento que atraviesa Chivas al pelear de nueva cuenta un título?

“Es un merecido fruto del trabajo que han desarrollado con Matías Almeyda. Pocos lo conocíamos como entrenador, pero desde que llegó ha venido trabajando. Me parece, sin estar en el día a día, por su manera de conducirse y por lo que escucho en las entrevistas que le realizan, es un hombre entregado a su trabajo, un hombre obsesionado con hacer bien las cosas, que da la impresión de estar muy a gusto en México. Le ha devuelto la identidad a los jugadores del Guadalajara, el sentido de pertenencia a un equipo con tanto peso y tanta historia en el futbol mexicano, les ha metido en la cabeza que se pueden hacer las cosas con un equipo hecho con puros futbolistas mexicanos”.

Jugadores inolvidables

Emilio Fernando Alonso señala que el encuentro que marcó su carrera como narrador fue un Clásico entre Chivas y América.

“Sin duda alguna, mi primer juego que narré del Guadalajara, cuando me llevó a trabajar a Canal 58, don Manuel López Agredano. El primer juego fue un Guadalajara contra América, Clásico de Clásicos en domingo al mediodía, el estadio estaba abarrotado, sentir el fervor de la gente y sentir el grito de “Chivas, Chivas”, además de un golazo de Víctor Rangel, en ese momento fue cuando me di cuenta de la pasión que existía en Guadalajara”.

Sin embargo, asegura que ha habido muchos jugadores que son importantes en los partidos que ha narrado. “Me tocó narrar a las Súper Chivas, que fue un gran equipo, pero antes inclusive, es inolvidable la manera en la que defendía Fernando Quirarte, el ‘Sheriff’ del área, con esa vergüenza deportiva y esa enjundia”.

También recordó “la fuerza de Demetrio Madero, la enjundia y velocidad del ‘Pelón’ Gutiérrez, la clase de Sergio Luego, el sello inolvidable de Benjamín Galindo, que le pegaba bien con las dos piernas, la velocidad de Omar Arellano, la clase del ‘Zully’ Ledesma, la elasticidad de Celestino Morales, la valentía de Estefano Rodríguez”.

Su paso por los cotejos deportivos

Desde niño, el también columnista de EL INFORMADOR acompañaba a su papá Fernando Alonso Avilés (QEPD) a los partidos que acudía a narrar.

“Mi padre fue cronista deportivo. Él empezó narrando en los años cuarenta en el futbol local de Iguala, Guerrero, allá había un equipo que entró a una Liga que se llamaba Interestatal, la cual era amateur, pero participaban equipos del norte de Guerrero, de Morelos, del Estado de México y de Hidalgo, entonces se narraban los partidos a través de la radio y mi padre se encargaba de transmitirlos. Yo lo acompañaba a los partidos, me llamó mucho la atención desde niño y al final ese se convirtió en mi objetivo de vida, narrar partidos de futbol. En un estatal de futbol me dieron la oportunidad de narrar un partido y lo hice tan mal que bien pudo haber sido el primero y el último”.

“Mi padre me dio el consejo de respetar siempre al futbolista, porque al lado de un futbolista siempre habrá una familia, padres, esposa e hijos y al final las verdaderas estrellas en un partido de futbol que están en un tapete verde”. Además, de su padre, Emilio reconoce “a don Roberto Guerrero Ayala, a Jaime García Elías (tambíen columnista de esta casa editorial), a don Ignacio González (QEPD), que me dieron muchos consejos”.

EL LADO TRISTE DE LA HISTORIA

Un derrame lo aleja del micrófono

Desde 2005 dejó de tener apariciones en los encuentros de Chivas. Al ser uno de los narradores más queridos por la afición, Emilio Fernando Alonso platica cómo vivió el hecho de estar alejado de las narraciones del equipo más popular de México durante un año.

“Me alejé de las narraciones por motivos de salud, tuve un derrame cerebral en el año 2005 y para ese entonces ya no vivía en Guadalajara, sólo narraba los juegos en los que Chivas visitaba y que transmitíamos por TV Azteca. Cuando se abre la posibilidad de volver a narrar los juegos del Guadalajara, tuve un sentimiento, primero de sorpresa, porque la verdad no me lo esperaba, aunque siempre desee regresar a Guadalajara, no conocía ni siquiera el estadio y fue grandioso conocerlo y también comenzar con esta aventura, que al principio tuvo problemas, pero al final hemos ido mejorando con todo el empeño de Amaury Vergara, José Luis Higuera y todo el equipo”.

EL NUEVO PROYECTO DEL QUE FORMA PARTE

Su aparición en Chivas TV

El narrador deportivo reconoce que transmitir por internet los partidos, también le deja satisfacción. “En esta segunda etapa estoy muy entusiasmado, rompiendo paradigmas con Chivas TV, estoy muy contento porque me han invitado a participar y la respuesta de la gente ha sido esplendida. Eso nos llena de satisfacción a todos los que participamos en este proyecto”.

“Ya había tenido la experiencia de estar en internet, narré para Terra los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y fue un gran éxito, al igual que los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, entonces yo sabía que el internet va creciendo a pasos agigantados, que mucha gente que no tiene posibilidad de ver al Guadalajara en televisión abierta lo podía ver por internet y la respuesta ha sido impresionante. Ahora que también estamos en el cine, los reportes son fantásticos, los aficionados abarrotan las salas y el ambiente es espectacular, como si estuvieran en el estadio”.