Inolvidable, trascendental y grandioso

Tres campeones con Chivas describen así cómo es ganar un título con la camiseta del Rebaño

GUADALAJARA, JALISCO (24/MAY/2017).- Las respuestas fueron diferentes, la expresión en sus rostros al hablar fue la misma.

Tres jugadores que alzaron el trofeo de campeón vistiendo la camiseta rojiblanca se reencontraron para platicar del actual Rebaño, ese que está a 180 minutos de un nuevo título.

Sergio Lugo Barrón, lateral derecho de aquél Guadalajara campeón en 1987 y cuya afición recitaba de memoria su 11 inicial.

Joel Sánchez Ramos, zaguero del equipo rojiblanco que en el Verano 1997 despedazó a Toros Neza para alzarse con el décimo título en la historia del Rebaño.

Y Adolfo Bautista Herrera, de cuya pierna izquierda salió el escopetazo del gol que certificó el último título del Guadalajara en 2006.

Tres generaciones que compartieron cómo se vive un título con la camiseta del Guadalajara.

“Trasciende, aunque ganes campeonatos en otros equipos el hecho de ganarlo en Chivas hace que trasciendas, que la gente te recuerde siempr e”, aseguró Lugo Barrón.

Para Joel Sánchez no hay adjetivo más correcto. “Es inolvidable, ser campeón en Chivas te lo llevas toda la vida, es algo que nunca se te olvida”.

Para el “Bofo” es aún más fácil. “Es grandioso, la mejor experiencia de mi carrera. Gané campeonatos en otros equipos pero mi carrera nunca hubiera sido igual si no hubiera sido campeón con Chivas”.

Tres voces autorizadas. Tres generaciones de campeones rojiblancos.

LA VISIÓN DE ESTA FINAL

SERGIO LUGO

Hay que creer para ganar

“Sabemos que Tigres es un gran equipo, bien dirigido, con un técnico campeón, con individualidades muy poderosas, pero yo lo viví. Nosotros (en 1984), eliminamos al América cuando era el mejor equipo de México, había roto el récord de puntos en ese entonces, pero fuimos y les metimos tres. Si te la crees, puedes, si no crees, se te cumple el mal presagio. Hay que tener fe y hacer lo que te corresponde, aunque obviamente hay muchas circunstancias, pero Chivas tiene sin duda para hacerle daño a Tigres y los chavos se la tienen que creer para lograr el campeonato”.

JOEL SÁNCHEZ

Sin renunciar al estilo

“Chivas no puede renunciar a su estilo. Si lo hace sería incongruente porque estaría dejando de lado algo que tanto le ha dado, algo que ya le dio dos títulos de Copa y una Súper Copa MX. Además ese estilo le ha devuelto identidad al Guadalajara. A Tigres no puedes salir a medirlo porque te va atacar, puede marcarte diferencia con los jugadores tan contundentes y capaces que tiene: Javier Aquino, André-Pierre Gignac, Ismael Sosa… Matías Almeyda lo sabe, es un técnico muy preparado, Chivas no puede renunciar a su estilo porque sería un arma de doble filo”.

ADOLFO BAUTISTA

Todo puede pasar

“Los partidos hay que jugarlos, y yo sí siento esa vibra que teníamos nosotros en la semana del juego contra Toluca. El entorno es muy parecido, ellos eran los favoritos y con nosotros remarcaban mucho eso de que no ganábamos allá. Ahora se habla mucho de la manera como cerraron los dos equipos y la plantilla de Tigres, pero la verdad es que todo eso queda de lado cuando juegas una Final, ahí intervienen otras cosas que sí le veo a Chivas”

CÓMO VIVIERON LOS TÍTULOS

SERGIO LUGO

1987. “Fue una experiencia única, cuando cae el gol de Fernando Quirarte sabíamos que ya no había forma de que nos sacaran esa Final”

1997. “Estaba en Cruz Azul, fue una gran camada de jugadores rojiblancos y aunque trabajes en otro lado no puedes ocultar tu alegría”.

2006. “Esa también fue una gran alegría, el ver a jugadores que alguna vez pasaron por nosotros coronarse en Chivas es algo que me dio una gran alegría”.

JOEL SÁNCHEZ

1987. “Yo acababa de entrar a las fuerzas básicas de Chivas, tenía 12 años, pero al partido no fui ni de balonero, como Nacho Vázquez, que sale en las fotos. Lo disfruté, pero en mi casa”.

1997. “Cuando íbamos en el camión al estadio cantábamos y broméabamos, pero al pasar por el Club vimos que estaba todo armado para el festejo y nos quedamos callados, impresionados. El ‘Tuca’ se levantó y nos dijo “sigan cantando cabr..., los quiero como venían”.

2006. “Yo jugaba en Veracruz y Chivas nos había eliminado en repechaje. Yo estaba en la playa gracias a ellos, pero disfruté mucho que ganaran ese campeonato”

ADOLFO BAUTISTA

1987. “Me acuerdo poco, tenía ocho años y aunque no recuerdo el partido exactamente, sí tengo muy presente que mi ídolo era Benjamín Galindo y que me dio mucho gusto que fuera campeón”.

1997. “Yo todavía vivía en Dolores, jugaba en Tercera División y ese día tenía partido y no fui por ver la Final. Después nos fuimos a festejar en el centro”.

2006. “Recuerdo cuando cae el gol de Marioni que les pedí calma a mis compañeros. En el vestidor al medio tiempo nos dijimos de todo y salimos bien prendidos, convencidos de que esa tarde éramos campeones”.