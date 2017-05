La NFL relaja castigos por celebrar anotaciones

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAY/2017).- Las siglas de la NFL significan National Football League (Liga Nacional de Futbol), pero por años se ha dicho que en realidad hablan de una “No Fun League” (liga sin diversión). Quizá llegó el fin de esa era.

La liga del futbol americano de Estados Unidos anunció que eliminará varias sanciones a los jugadores que festejen sus anotaciones, una regla que impuso hace años para evitar el retraso de los partidos pero sobre todo para evitar provocaciones entre equipos rivales.

Por años, los videos de jugadores sancionados por bailar con el balón, organizar breves coreografías con sus compañeros en la zona de anotación, usar al ovoide para entusiastas celebraciones o ilustrar rápidos juegos fueron tomados como una evidencia de qué jugadores serían sancionados por violar esta regla.

El anuncio de la NFL tiene como fin ofrecer un poco de entretenimiento extra a los fans, luego de observar que las sanciones por celebración se multiplicaron por 10 desde 2012.

Sin embargo, la Liga mantendrá la sanción por hacer expresiones ofensivas o abiertas groserías, así como gestos sexuales o, incluso, el famoso “twerking” o “perreo”.

Como ejemplo, esta celebración ahora sí está permitida:



.@VernonDavis85, you can shoot that jump shot again, without getting fined. @SI_PeterKing's MMQB: https://t.co/27bAeHPMjE pic.twitter.com/8POww7pten