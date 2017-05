El estilo de Chivas no cambiará en la final: Matías Almeyda

El técnico analiza al Guadalajara y a Tigres previo a la final del Clausura 2017

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAY/2017).- El técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, analizó en profundidad la situación de su equipo de cara a la final que disputarán contra Tigres y habló además de su futuro profesional, así como el de algunos de sus jugadores.

El entrenador argentino tuvo sólo elogios para el técnico y el equipo contra los cuales disputará la final del Clausura 2017.

"Tengo admiración por su entrenador", dijo Almeyda a Fox Sports acerca de Tigres. El entrenador alabó el proyecto del club norteño, señalando que "tiene no solamente el dinero, sino (tino en) la elección en cada uno de sus jugadores"

El "Pelado" destacó la actuación de André-Pierre Gignac, el delantero francés de la UANL.

"Yo creo que es el mejor extranjero (de la Liga), lejos. Porque aparece en momentos fundamentales, porque tiene una categoría que lo marca porque es de Europa y porque vino acá y lo está haciendo, pero después creo que hay muchos mexicanos que en otras posiciones son muy buenos".

El estilo no va a variar

El entrenador descarta que el Rebaño abandone su vocación ofensiva para enfrentar la serie definitiva del futbol mexicano, que se disputará el jueves y el domingo de esta semana.

"A nosotros nos trajo hasta aquí un estilo, entonces va a ser difícil que yo varíe el estilo porque más allá de los resultados (...) confío en el grupo", afirmó.

"Improvisar hoy sería un grave error. Sí puede haber algún tipo de modificación, pero no será muy grande".

"Hay que hacer un partido sumamente inteligente en el sentido de que ellos tienen jugadores que no deben tener una sola opción de gol. Porque Gignac (...) se puede equivocar dos veces o una; a la segunda o a la tercera te hace un gol", afirma Almeyda.

Tigres, una potencia futbolística

El entrenador tiene claro el tipo de partido que debe hacer el Guadalajara para vencer al que aparece como el claro favorito para alzar el trofeo de campeón.

"Primero hay que hacer un trabajo en fase defensiva perfecto y después nosotros somos un equipo que atacamos y a Tigres pocos lo han atacado", observa.

"Tienen jugadores claves que no la tienen que tocar", dice el entrenador, dejando entrever a un Rebaño que saldrá a presionar en cada centímetro de la cancha, y no es para menos, porque como observa el "Pelado", "nos estamos enfrentando a una potencia futbolística, pero yo creo mucho en los jugadores que tengo, creo en el amor propio que tienen"

"Esto pasa en muy pocas partes del mundo"

El entrenador se muestra sorprendido por la voluntad y la entrega de todos los rojiblancos, tanto los que están en la cancha como los que siguen el juego desde las gradas.

"Los soldados vienen cayendo, pero se levantan automáticamente", dice acerca del gran número de jugadores lesionados en el plantel tapatío. "Con que estén al ochenta por ciento, con el amor que le están teniendo a este club sé que los puedo poner igual y valoro eso, lo valoro muchísimo".

Almeyda sabe que el empuje y el apoyo de los seguidores del Rebaño pueden determinar la serie, que Chivas cerrará jugando en casa.

"La gente y nosotros estamos unidos, entonces esto está siendo una fuerza de más de 40 millones; esto pasa en muy pocas partes del mundo, lo que estamos viviendo nosotros".

"Llegan los dos equipos que merecen"

El "Pelado" hace su análisis personal del camino que ha traído a ambos equipos a la instancia final y afirma que los dos clubes hicieron los méritos necesarios para contender por el título de campeón.

"Llegan los dos equipos que merecen, para mí", observa. "Nosotros hasta la fecha 10 fuimos para mi modo de ver el futbol uno de los mejores equipos del torneo por juego, por contundencia, porque encontramos nuestro equipo porque ganamos partidos seguidos y porque llegamos a la primer posición".

"El último mes nos caímos todos los que estábamos arriba y el último mes el que mejoró notablemente fue Tigres. Entonces digo que el campeonato se dividió en dos y están para mí los dos mejores", dice.

Futuro profesional y ofrecimientos por jugadores

El Guadalajara es un club que puede ser una gran plataforma profesional. A pesar de que la temporada todavía no concluye, la calidad de algunos jugadores rojiblancos ya ha generado interés de otros clubes.

"Ya hay ofrecimientos" , admite Almeyda, quien tiene una idea precisa de cómo manejar la situación."No se pueden regalar", dice. "No se pueden vender por poco dinero, y quien los venga a buscar que los pague como realmente valen, como pagan en mi país, como se paga en Urugay, como pagan en Chile, como pagan en un montón de lugares, que empiecen a valorar al jugador mexicano", pide.

El futuro del propio Almeyda podría estar en el extranjero, pero el entrenador afirma que por ahora se concentra totalmente en su presente en el Guadalajara

"Es verdad que yo he tenido propuestas y se las he dicho a Jorge, pero nada me mueve de mi objetivo. Nada, no nadie. Mi objetivo está fijo en estos dos partidos, en planificar la pretemporada, en que esté equipo siga creciendo y en seguir disfrutando de lo que es Chivas".

"Daría la mitad de todo lo que tengo por ser campeón"

El entrenador no oculta la intensidad con la cual anhela levantar un trofeo de Liga con el Guadalajara.

"Daría la mitad de todo lo que tengo por ser campeón", confiesa. "Lo deseo con toda mi alma poder ganar por los jugadores, por la gente, porque pienso que hemos hecho un sacrificio enorme para llega acá y es muy difícil llegar a una final".

Para el "Pelado" el triunfo en la Liga no sólo sería una alegría; significaría también quitarse una enorme presión de encima.

"Me daría un alivio terrible", admite. "Lo deseo con toda mi alma, lo quiero, lo sueño, lo he visualizado y lo deseo muchisimo y ojalá que salga"

"Sé que hay dos equipos y uno tiene que ganar, pero esta vez ojalá que seamos nosotros. Tigres ya ganó el torneo pasado", dice sonriendo.

El once rojiblanco que saltará a la cancha el próximo jueves a la cancha del Universitario de la UANL todavía es una incógnita.

"Lo voy a definir ahí, sobre el final", dice Almeyda acerca de la formación que enfrentará a los Tigres el próximo jueves en punto de las 21:00 horas en San Nicolás de los Garza.