Caso Juzgado

Si hay un tipo de futbol que le puede competir a Tigres, es el del Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAY/2017).- Alejado del bullicio y la ardida sociedad, este H. Tribunal considera que la Final del futbol mexicano está más pareja de lo que el mundo futbolístico concede al Guadalajara como rival de Tigres.

Lejos de colores y preferencias, a final de cuentas nuestro futbol no premia al mejor equipo del torneo sino al mejor equipo de la Liguilla y ahí, felinos y rojiblancos han demostrado ser los mejores con sus diferentes armas. Tigres, apoyado en la potencia de su plantilla y el Rebaño escondiendo sus defectos y apoyándose en sus virtudes.

En el entendido de que esto es futbol, de que nada está escrito, de que sobran ejemplos en el futbol mexicano de que David sí puede vencer a Goliath o de que ni siquiera se requiere de ganar para ser campeón —los penaltis no cuentan oficialmente como duelo ganado—, este H. Tribunal insiste en una serie final abierta.

Concedidos los argumentos fáciles, pasamos a los tácticos. Si hay un tipo de futbol que le puede competir a Tigres es el del Guadalajara. La dinámica del Rebaño parece ser el único antídoto para un equipo bien armado y con su nivel en pleno ascenso.

Venga pues, la Gran Final del futbol mexicano.

EL PODIO

1.- UNA MÁQUINA

Tigres tiene cara de invencible en esta Liguilla. El equipo de Ricardo Ferretti ni siquiera necesitó de los goles de Gignac para dejar fuera al líder del campeonato, al que venció prácticamente sin despeinarse. El actual campeón del futbol mexicano parece tener en su mejor momento a un grupo de futbolistas que de por sí pertenece a la élite de la Liga. De entrada es el gran favorito para colocarse como el tercer bicampeón en torneos cortos.

2.- CRECIERON

Grata sorpresa para la nación chiva es ver que sus jóvenes se vuelven maduros al momento de manejar los partidos importantes. No es algo menor llegar a la Final del futbol mexicano sin ganar sus series previas.

3.- MENCIÓN HONORÍFICA

A algunos les puede parecer chistoso, a otros muy chocante; a los que gustan del futbol vertical les puede parecer por momentos defensivo. Lo único cierto es que nadie puede negar que Ricardo Ferretti conoce como nadie su negocio.

El rincón de la vergüenza

1.- Ni las manos metió

Más allá de que le tocó bailar con la más fea en Semifinales, Xolos dio la sensación de que no metió ni las manos ante Tigres. El equipo de Miguel Herrera no se paró como lo que era, el mejor equipo de todo el campeonato al grado de que nunca puso en predicamento la clasificación de los felinos a la Final del futbol mexicano. Le pasó de nuevo al equipo de Tijuana, es decir, se volvió a desinflar al final.

2.- No se vale

Aunque en la conferencia posterior al partido de vuelta Hernán Cristante argumentó algunas cuestiones tácticas para justificar el ingreso de “Sinha” al duelo frente al Guadalajara, lo cierto es que la modificación no tenía razón ni sustento. El del domingo, era un partido imposible para Antonio Naelson, a quien las piernas ya no le daban para competir con el equipo más rápido de México. No tenían porqué anteponer los intereses del Toluca.

3.- Gris despedida

Ciertamente Miguel Herrera se va a ganar más dinero y a tener más proyección con el América, a donde regresará como el hijo pródigo. Sin embargo nunca fue sano que se filtrara su compromiso con las Águilas a medio campeonato y que se reafirmara durante la Liguilla. A fin de cuentas, el “Piojo” le quedó a deber a la directiva que le acogió cuando las puertas del nido estaban cerradas y él cargaba el lastre de su salida del Tri. Xolos nunca dio sensación de poder ser campeón

EL VILLANO

Los sin rival

Y no se trata del nombre de un tugurio local ni de una canción grupera, sino de lo poco que nos dejaron las Semifinales porque simple y llanamente Tigres y Chivas no tuvieron mucha resistencia para llegar a la Final. Ya hemos dado cuenta de lo sencillo que resultó para los felinos dejar fuera a Xolos, pero también del lado del Guadalajara no hubo grandes sobresaltos ante un Toluca que siempre estuvo abajo en la eliminatoria.

LA FIGURA

Matías Almeyda

Más allá de filias y fobias, e incluso más allá de si el próximo lunes le decimos campeón o subcampeón, lo cierto es que es momento de reconocer el gran trabajo que el argentino ha realizado al frente de un Guadalajara al que tomó en problemas de porcentaje. Almeyda desde entonces hizo a Chivas mandón en la Copa MX, sigilosamente metió en todos los torneos al equipo a la Liguilla, y hoy está a dos partidos de un campeonato largamente anhelado.

LA FRASE

Para la posteridad

“No sé (que pasará), estoy aquí, sentado con ustedes. Ahorita estoy aquí, mañana no sé. Vamos a reunirnos (con la directiva) para ver cómo son las vacaciones, después no sé”.

Miguel Herrera, sobre su posible salida de Xolos.