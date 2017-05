Edwin 'Aris' Hernández, sin miedo

En Chivas no temen a los nombres y a las capacidades de los Tigres, por lo que enfrentarán la Final sin complejos

GUADALAJARA, JALISCO (23/MAY/2017).- En el torneo regular, Tigres venció 3-0 a Chivas. Edwin Hernández precisó que ahora para la Final de ida en el Estadio Universitario las cosas serán diferentes, porque en aquel entonces los felinos se enfrentaron a otro Guadalajara, uno que tenía bajas por lesión, y aunque se hable mucho del valor de la plantilla de los universitarios, el “Aris” no se intimida ante esto.

“El dinero en la cancha no pesa, las nóminas no juegan, son los jugadores. Sea desventaja o no, somos hombres y hay que jugarla (la Final) con el cuchillo entre los dientes, tenemos la calidad como ellos la tienen. La juventud es algo que ahora pesa en el futbol y tenemos dinámica, esfuerzo, por eso estamos aquí”.

En otra área, Chivas sólo ha ganado tres de sus últimos 10 juegos, mientras que Tigres suma siete victorias en la misma cantidad de encuentros, algo que tampoco infunde temor en el seno rojiblanco.

“Afortunadamente la estadística no sirve en el futbol, en la cancha puede pasar cualquier cosa, influyen otras cosas. Si las estadísticas contaran, yo estaría en la Selección si fuera así, pero más allá es futbol, quizá en la Liga (los Tigres) no se enfrentaron al mejor Chivas por las bajas, lesiones, ahora será otro partido, es una Final y los números no cuentan”, agregó Hernández.

El Rebaño, de acuerdo con el jugador, no irá a Monterrey a buscar un empate, pues irá por todo y obtener ventaja desde la ida, jugando sin complejos y, según Hernández, su experiencia le dice que una Final se debe jugar con actitud, con determinación y mucha concentración en todos los aspectos.

“(Hay que) hacer un partido perfecto, debemos estar concentrados, no regalar nada en ninguna zona, Tigres es un equipo que si le das espacio, te la manda guardar. Debemos estar concentrados 100%, esa será la clave para hacer buen partido, tener la posesión y ritmo, estamos contentos y habrá que disfrutarlo”, continuó el “Aris”.

Darle su 5 de mayo a Gignac

Sobre el desempeño que tiene Tigres con su elemento clave en punta, el francés André-Pierre Gignac, Hernández precisó que a éste no se le debe dar un momento para que piense, porque es letal y su calidad individual está comprobada en momentos de apremio para su conjunto.

“Gignac es un gran jugador, es respetable el futbol que maneja, por eso lo trajeron, por eso ha hecho los goles que ha logrado y estamos ocupados del nivel de nosotros y sabemos que Tigres no deja pasar las oportunidades que tiene arriba”.

LESIONES

Salcido, sin problema

Carlos Salcido no terminó el encuentro ante Toluca por un golpe en la espalda, pero el zaguero rojiblanco estuvo trabajando con normalidad en las instalaciones de Verde Valle, trotó, hizo ejercicios y con terapia le alcanzará para aliviar las molestias que trae. El cuerpo médico del Guadalajara estará monitoreando la evolución del de Ocotlán.

CONCENTRACIÓN

Silencio al viajar

Para evitar cualquier desconcentración, Chivas regresa hoy al hotel que han utilizado como cuartel general durante todo el torneo y mañana, al terminar el entrenamiento, el equipo tomará un vuelo charter a Monterrey, a donde llegarán en silencio, pues pedirán que el autobús ingrese hasta el hangar donde aterrizará la aeronave, trasladándose a su hotel de concentración en silencio. La ida se disputará el jueves a las 21:00 horas.

Acampan por un boleto

Hoy comienza la venta de boletos para la Final de vuelta ante Tigres, a celebrarse el próximo domingo a las 18:06 horas en el Estadio Chivas, pero esta venta será únicamente para quienes tienen chivabono y será el único día destinado para abonados. Para mañana no se hará venta y a partir del jueves, la afición en general podrá hacer disposición de los boletos.

Desde ayer, a las afueras del inmueble rojiblanco aparecieron personas instalándose en casas de campaña, a la espera de la venta de entradas, pese a que, además de las taquillas, los pases se pueden obtener por la aplicación móvil del club a través de la web.

De igual forma, el costo de los boletos incrementó con respecto a las entradas que se vendieron para los Cuartos de Final y Semifinal.

PRECIOS

Zona Precio Cabecera Superior $400 Área grande superior $580 Media cancha superior $760 Cabecera inferior $930 Área grande inferior $1,130 Media cancha inferior $1,350 Chivas Premier $1,780 Club Chivas $1,540

El sueño de toda una vida

Oswaldo no pudo asistir al estadio el domingo pasado, por ello ayer, después de levantarse, se aseguró de no seguir soñando y fue a Verde Valle para cerciorarse de que efectivamente sus Chivas estaban en la Final del futbol mexicano. Tiene 11 años de edad, casi el mismo tiempo que el Guadalajara tardó en volver a disputar un título de Liga.

En su mente no viven los recuerdos de Adolfo Bautista u Oswaldo Sánchez levantando el onceavo título rojiblanco, sus ojos no lo atestiguaron. Su afición, alimentada por su padre y familia, no ha necesitado ver a su equipo campeón para comprender la magnitud de lo que el Rebaño intentará conseguir ante Tigres.

“Me llamo Oswaldo, con W”. ¿Cómo Oswaldo Sánchez? —se le pregunta— “Sí”, responde.

Nació en septiembre de 2005, por lo cual apenas superaba el año de edad cuando Guadalajara brillaba con Omar Bravo, Alberto Medina y Ramón Morales. A pesar de ello hoy porta con orgullo la camiseta de aquel lejano Apertura 2006, semestre en donde Chivas pudo ostentarse como el mejor del país por última vez.

Tener la camiseta de aquella histórica temporada fue pura suerte. Oswaldo no la escogió, la camiseta lo escogió a él: “Se la compraron a mi hermano pero le quedó grande, por eso me la dieron a mí al último”, recuerda.

En su mano carga un marcador negro, su objetivo es conseguir el autógrafo de Alan Pulido. Con su hermano menor de la mano, ambos ataviados de rojo y blanco, Oswaldo esperó a que sus ídolos firmaran su playera.

Oswaldo bajó de las gradas de la cancha principal de Verde Valle, se ha cansado de esperar junto al pasamanos y ahora prefiere ver el entrenamiento de pie. Sabe que sólo una malla metálica lo separa de sus ídolos. Sabe que sólo Tigres se interpone entre él y ver materializado el sueño que ha esperado toda su vida.