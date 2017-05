Ver a Chivas campeón, el sueño de toda una vida

Oswaldo, de 11 años, asistió a Verde Valle para asegurarse que sus Chivas estaban en la final

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- Oswaldo no pudo asistir al estadio el domingo pasado, por ello este lunes, después de levantarse, se aseguró de no seguir soñando y fue a Verde Valle para cerciorarse de que efectivamente sus Chivas estaban en la final del futbol mexicano. Tiene 11 años de edad, casi el mismo tiempo que el Guadalajara tardó en volver a disputar un título de Liga.

En su mente no viven los recuerdos de Adolfo Bautista u Oswaldo Sánchez levantando el onceavo título rojiblanco, sus ojos no lo atestiguaron. Su afición, alimentada por su padre y familia, no ha necesitado ver a su equipo campeón para comprender la magnitud de lo que el Rebaño intentará conseguir el próximo domingo ante Tigres.

-Me llamo Oswaldo, con W.

¿Cómo Oswaldo Sánchez?

-Sí.

Nació en septiembre de 2005, por lo cual apenas superaba el año de edad cuando Guadalajara brillaba con Omar Bravo, Alberto Medina y Ramón Morales. A pesar de ello hoy porta con orgullo la camiseta de aquel lejano Apertura 2006, semestre en donde Chivas pudo ostentarse como el mejor del país por última vez.

Tener la camiseta de aquella histórica temporada fue pura suerte. Oswaldo no la escogió, la camiseta lo escogió a él: "Se la compraron a mi hermano pero le quedó grande, por eso me la dieron a mí al último", recuerda.

En su mano carga un marcador negro, su objetivo es conseguir el autógrafo de Alan Pulido. Con su hermano menor de la mano, ambos ataviados de rojo y blanco, Oswaldo espera que sus ídolos firmen su playera.

-Mi favorito es Pulido.

¿Aunque sea amigo de Tigres?

-Sí.

Oswaldo bajó de las gradas de la cancha principal de Verde Valle, se ha cansado de esperar junto al pasamanos y ahora prefiere ver el entrenamiento de pie. Sabe que sólo una malla metálica lo separa de sus ídolos. Sabe que sólo Tigres se interpone entre él y ver materializado el sueño que ha esperado toda su vida.

EL INFORMADOR / DIEGO REOS