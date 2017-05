'Aris' Hernández dice que las nóminas no juegan

El jugador del Guadalajara precisa que las finales las juegan los hombres y no las estadísticas

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- En el torneo regular Tigres venció 3-0 a Chivas. Edwin Hernández precisó que las cosas serán diferentes ahora, porque en aquél entonces se enfrentaron a otro Guadalajara y el equipo que se presentará el próximo jueves en la final de ida será diferente, en todos los aspectos.

''Afortunadamente la estadística no sirve en el futbol, en la cancha puede pasar cualquier cosa, influyen otras cosas. Si las estadísticas contaran, yo estaría en la Selección si fuera así, pero más allá es futbol, quizá en la Liga no se enfrentaron al mejor Chivas por las bajas, lesiones, ahora será otro partido, es una final y los números no cuentan''.

El Rebaño no irá a Monterrey a buscar un empate, irán por todo, obtener ventaja desde la ida, a jugar sin complejos porque su experiencia le dice que una final se debe jugar con actitud, con determinación y mucha concentración en todos los aspectos.

''Tenemos un gran equipo, vamos a pelear y jugaremos una final con lo mejor que tenemos, no iremos a pararnos, vamos a ir a ganarla, queremos trascender y vamos con todo. Cada partido es diferente, cada quien tendrá su opinión y me importa lo que hacemos nosotros, cómo nos paramos, el buen funcionamiento del equipo dará resultado''.

''Aris'' Hernández dice no importar cuál nómina es más grande, porque eso no quiere decir nada y está comprobado en el futbol, que en un partido determinante cualquier conjunto puede lograr el objetivo.

''El dinero en la cancha no pesa, son los jugadores. Sea desventaja o no, somos hombres hay que jugarla con el cuchillo entre los dientes, tenemos la calidad como ellos la tienen. La juventud es algo que ahora pesa en el futbol y tenemos dinámica, esfuerzo, por eso estamos aquí''.

Vital será para la final, hacer un encuentro como ningún otro en el campeonato, sin desconcentraciones, siendo contundentes, teniendo manejo y control de acciones. Es decir, Chivas apuesta a realizar lo que no pudo lograr en todo el campeonato.

''Hacer un partido perfecto, debemos estar concentrados, no regalar nada en ninguna zona, es un equipo que le das espacio y te la manda guardar. Debemos estar concentrados cien por ciento, esa será la clave para hacer buen partido, tener la posesión y ritmo, estamos contentos y habrá que disfrutarlo''.

Sobre el desempeño que tiene Tigres con su elemento clave en punta, Gignac, ''Aris'' precisó que no se le debe dar un momento para que piense, porque es letal y su calidad individual está comprobada en momentos de apremio para su conjunto.

''Gignac es un gran jugador es respetable el futbol que maneja, por eso lo trajeron, por eso ha hecho los goles que ha logrado y estamos ocupados del nivel de nosotros y sabemos que Tigres no deja pasar las oportunidades que tiene arriba''.



EL INFORMADOR / ALEJANDRO RAMÍREZ