Tarde de sudor, alegría y lágrimas

Como hace una semana, los rojiblancos tuvieron a sus seguidores al borde de la butaca al ser poco contundentes, y avanzaron gracias a su posición en la tabla

GUADALAJARA, JALISCO (22/MAY/2017).- Tuvieron que pasar más de 10 años para que el Guadalajara regresara a una contienda por el título, pero la espera ha terminado. Chivas supo jugar con el tiempo y gracias a su mejor posición en la tabla avanzó a la Final por el título del Clausura 2017.

45 mil aficionados en el Estadio Chivas y más de 40 millones en todo el país y más allá de las fronteras, festejan a grito abierto que el 11 veces campeón del balompié azteca está cerca de sumar una estrella a sus vitrinas, aunque en la búsqueda del boleto a la Final terminó por vivir una tarde de contrastes, ya que el encuentro que sostuvieron ante el Toluca tuvo prácticamente de todas las emociones en las tribunas.

Apenas salieron los equipos para el protocolo tradicional de la Liga MX, la cabecera Sur del recinto se pintó rojiblanca con miles de banderas, mientras que el ruido ensordecedor de los seguidores locales reinaba en todo el ambiente.

Rubens Sambueza, el hombre de la discordia y enemigo público número uno de toda la afición tapatía, fue el blanco de todos los insultos de la afición rojiblanca desde el primer momento en que pisó el terreno de juego. Apenas había salido a calentar, cuando el argentino fue recibido por un sonoro abucheo seguido por gritos a coro de “asesino” y “cerdo” por lo ocurrido en la Fecha 9, cuando en una fuerte entrada terminó por dejar fuera de la cancha por toda la temporada a Isaac Brizuela.

El estadio explotó en júbilo al minuto 30. Néstor “Avión” Calderón, ex jugador del Toluca, puso cuesta arriba el marcador para su ex equipo y de paso hizo que miles de gargantas gritaron el gol que momentáneamente los tenía con un pie en la Final.

Llegó el segundo tiempo y la tónica fue la misma. Los gritos en el graderío, Chivas con el balón y Toluca tratando de acortar ventaja, hasta que un error del “Gallo” Vázquez dentro del área apagó el ánimo de la mayoría, ya que esto significó el empate de los escarlatas en el tanteador.

Ángel Zaldívar y Carlos Salcido, jugadores intangibles del conjunto de Almeyda, padecieron los embates de las lesiones. El joven y el veterano tuvieron que abandonar la grama ante la expectación y el nerviosismo de los aficionados.

Los últimos minutos parecieron eternos para los fanáticos rojiblancos y fugaces para la minoría escarlata. Luis Enrique Santander silbó el final del encuentro. La explosión de una semana atrás volvió a retumbar de nueva cuenta porque Chivas está en una nueva Final, ante el llanto de Zaldívar, la emoción de Almeyda y la ansiedad por verlos triunfar de millones de mexicanos.

La fiesta llegó a La Minerva

En todo su esplendor, acompañada de los que la quieren e incluso con aires de altivez, así lució la Minerva anoche. El monumento ícono de la ciudad despertó del letargo en que estuvo después de su remodelación. Le quitaron de encima el manto blanco que la cubría y le regalaron una noticia que tuvo que esperar más de una década para ser informada: el Guadalajara, el equipo más ganador de la ciudad, está de nuevo en la Final del futbol mexicano.

Su develación incluyó serenata. Cerca de tres mil aficionados del Rebaño la visitaron para traer un emotivo dejavú como regalo, pues así como en 2006, un triunfo ante Toluca la convirtió en el lugar del festejo rojiblanco por excelencia.

Fiel a su labor de centinela, el monumento atestiguó el éxtasis de una afición que la ha adoptado como suya y de nadie más. Fueron meses de estar entre andamios y remodelaciones, sin embargo hoy está más firme que nunca esperando que el Rebaño pueda levantar su título 12 el próximo fin de semana.

VESTIDOR ESCARLATA

“No hay nada que reprocharle a mi equipo”: Cristante

Luego de haber caído en las Semifinales ante el Guadalajara, el estratega del Toluca, Hernán Cristante, aceptó que su equipo no tuvo una buena serie, aunque reconoció que no existen reproches para los elementos de su plantilla.

“Duele quedar fuera de una Final. No tengo nada que reprochar. Fueron dos tiempos distintos, el equipo no se encontraba, no lo hicimos mal, pero nos faltó ser incisivos. Se empata el partido y el resultado creo que es justo, nos costó generar oportunidades claras. Así es esto, no fuimos precisos al mandar los centros y dejamos ir las pocas que tuvimos”.

El director técnico argentino destacó la carrera del mediocampista Antonio Naelson “Sinha”, quien ante Chivas jugó el último partido de su trayectoria como futbolista profesional.

Al finalizar el partido le agradecí. En lo personal, siento que “Sinha” le dio más al futbol y a este club que mucha gente y eso hay que reconocerlo. Me voy tranquilo, queríamos la Final, no me voy conforme, ese es mi sentir. De jugador me pasó lo mismo, cada que pierdes en estas instancias piensas que es un fracaso. Mi sentimiento es no abrazar al fracaso y dejarlo ir”.

VESTIDOR ROJIBLANCO

“Soy un bendecido por dirigir a Chivas”: Almeyda

Con la felicidad imposible de ocultar en su rostro y la sinceridad que siempre lo ha caracterizado, el director técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, se dijo orgulloso por dirigir a un equipo como el Rebaño, al grado de sentirse bendecido por estar en uno de los banquillos más codiciados del futbol mexicano.

“Soy un bendecido por entrenar a Chivas, porque sé que esta silla que yo tengo la quieren muchos y han hecho demasiadas cosas para entrar acá y yo no la voy a entregar muy fácil. Lo demuestro con un equipo que ha sido protagonista, un grande que el protagonismo lo tenía por historia y hoy lo tiene por resultados. Sabemos que en las finales van los mejores, nosotros respetamos a todos los rivales y ahora siento que los rivales también nos respetan”.

El estratega sudamericano agradeció a sus jugadores y colaboradores por su empeño para llevar al equipo rojiblanco a una nueva contienda por el título.

“Estamos muy felices, vivimos el hoy, el hecho de que en menos de dos años hemos estado en tantas finales nos motiva. Soy un agradecido con mis jugadores que han dejado el alma para llegar a estas instancias”.