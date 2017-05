Rubens Sambueza, víctima de insultos

El jugador no fue bien recibido por la afición de las Chivas quien lo llamo 'asesino'

GUADALAJARA, JALISCO (21/MAY/2017).- La historia entre Chivas y Rubens Sambueza no ha sido la más cordial a lo largo de la carrera del futbolista argentino en territorio mexicano, sobre todo luego de que en la Jornada 9 de este Torneo Clausura 2017 se vio involucrado en una jugada violenta sobre Isaac "Conejito" Brizuela, en donde el jugador rojiblanco sufrió una grave lesión.

Durante el calentamiento del equipo Toluca previo al duelo entre Chivas y los Diablos Rojos, un sector de aficionados desde la tribuna se dedicó a insultar al ex jugador del América, con gritos de "asesino" o "puerco" (sic), a lo que Sambueza solo escuchaba y se reía, hasta que colmaron su paciencia y respondió con un saludo retador, lo cual despertó abucheos, pero sin llegar a mayores.

Rubens Sambueza se fue suspendido ocho encuentros luego de cometer una artera falta sobre Isaac Brizuela, quien por cierto sigue sin siquiera entrenar con sus compañeros, mientras que el sudamericano ya está habilitado y tiene toda la Liguilla jugando como titular en el equipo de Hernán Cristante.

"Lo que pasó con el 'Cone' fue un accidente, lo habló con él y demostramos que en la inercia de una dinámica él no pudo cambiar el paso. Cuando lo mostramos nos dijeron que estábamos en lo correcto, lo aceptaron y no procedió porque existe ese morbo. Yo no justifico lo que hizo Rubens en otro equipo. Yo estoy con él acá, se dedica a jugar futbol y lo ha hecho", dijo el técnico Cristante un día antes del encuentro.

EL INFORMADOR / JAVIER ROBLES