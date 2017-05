El mérito es de todos: Zinedine Zidane

El técnico del Madrid destaca el esfuerzo de su plantilla para lograr el campeonato

MADRID, ESPAÑA (21/MAY/2017).- Zinedine Zidane, primer técnico francés que consigue la Liga con el Real Madrid, afirmó este domingo que su equipo consiguió ganar un trofeo "trabajado" y declaró que el mérito "es de todos".

"Ha sido espectacular. El mérito es de todos, pero sobre todo de los jugadores, porque están en el campo sufriendo y luchando. El mensaje es que han sido todos importantes desde el principio hasta el final. Todos son importantes", dijo en declaraciones a Movistar Plus.

Además, indicó que aunque no lo "parece", está "muy contento por dentro" por haberse proclamado campeón de Liga. Para Zidane, es un título muy importante porque todo es el torneo de la regularidad "y el más bonito".

"Como siempre (sufrieron) dentro de una temporada. Al final conseguimos trabajando y luchando, con la plantilla que tenemos, había que pensar siempre en trabajar. Ha sido una Liga trabajada. Hemos tenido momentos difíciles, algunas veces complicados, pero lo normal", declaró.

"Para nosotros era importante ganar. Eran muchos años para nosotros y sabemos que el día a día es la Liga. Cuando la ganas es muy importante y para el Madrid más porque es el mejor club del mundo. Había que volver con esta Liga", añadió.

También desveló las palabras que le dijo a Cristiano Ronaldo al terminar el partido: "Le he dicho que siempre está ahí marcando la diferencia y me alegro por él. Pero me alegro de todos los jugadores. Pero éste es diferente. Siempre está ahí para meterla", concluyó.