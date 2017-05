Me voy a quedar porque el club tiene futuro: Simeone

El técnico del Atlético de Madrid asegura que seguirá al frente del equipo al menos el año de contrato que le queda

MADRID, ESPAÑA (21/MAY/2017).- El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, aprovechó este domingo el acto de despedida del estadio Vicente Calderón para asegurar ante los aficionados rojiblancos, que seguirá al frente del equipo al menos el año de contrato que le queda.

"Los periodistas me preguntan continuamente si me voy a quedar. Sí, me voy a quedar. ¿Y saben por qué me voy a quedar? Me voy a quedar porque este club tiene futuro y ese futuro somos todos nosotros", dijo.

Simeone se expresó así en el acto de despedida del estadio Vicente Calderón, que este domingo acogió su último partido de Liga, en el que el Atlético ganó 3-1 al Athletic de Bilbao.

"Para ustedes la palabra sentimiento es muy profunda, los demás equipos pueden tener más dinero, alguna copa más que nosotros, pero nunca van a poder igualar el sentimiento que ustedes tienen por el Atlético", añadió el técnico rojiblanco.

Simeone, que se hizo cargo del Atlético de Madrid en el invierno de 2011, tiene todavía un año de contrato con el Atlético.

Aunque a menudo salen rumores recurrentes sobre su eventual marcha, el técnico argentino siempre ha mostrado su deseo de estrenar el nuevo estadio Wanda Metropolitano el próximo año al frente del equipo rojiblanco.

El mítico Vicente Calderón acogerá el próximo sábado su último partido oficial con la dispusta de la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Alavés.