Arantxa Chávez clasifica como primer lugar a Budapest 2017

GUADALAJARA,JALISCO(20/MAY/2017).- La clavadista Arantxa Chávez, quien actualmente representa a Jalisco, consiguió su boleto a los Campeonatos Mundiales de Natación Budapest 2017, esto después de que se coronara como la mandamás en la prueba de trampolín tres metros individual dentro del Campeonato Selectivo Nacional de Clavados.

La experimentada saltarina logró subir a lo más alto del podio al sumar un total de 356.40 puntos, mismos que le valieron para superar a otras clavadistas de renombre como Dolores Hernández, quien se quedó con el segundo puesto de la prueba al lograr un total de 320.00 unidades. El podio lo completó la tapatía Laura Vázquez, quien logró una sumatoria total de 296. 10 puntos.

Luego de conseguir su boleto a los Campeonatos Mundiales de Natación dentro de la fosa de Clavados del Code Alcade, Chávez reconoció que le falta recobrar un poco de confianza para poder mostrar su mejor versión dentro del próximo compromiso mundial que afrontará a mediados de julio.

“Me enfrenté con gente de experiencia en Juegos Olímpicos, pero me preparé y pude hacer un buen papel. Me emociona y compromete más el haber conseguido el pase. Ahora tengo que trabajar para tener más confianza. Es un reto importante y personal, había dejado un tiempo de tirar y ahora estoy regresando a competir. Tengo que trabajar un poco más la confianza en mí, eso es lo que me ayudaría mucho”, compartió la clavadista.

Por su parte Melany Hernández, quien se había acostumbrado a ser la carta fuerte de Jalisco luego de que consiguiera su pase a los Juegos Olímpicos de Río, tuvo que conformarse con el cuarto puesto dentro de esta prueba del selectivo nacional.

La tapatía no vive su mejor momento físico debido a las lesiones que ha padecido y por ello reconoció que sus verdaderas esperanzas de clasificar a Budapest, están puestas en la prueba de trampolín tres metros sincronizados, competencia en la que hará mancuerna con Arantxa Chávez este domingo.

“Todos saben que vengo de una operación del hombro, entonces el que me hayan operado me restó, no me dejó que tuviera los entrenamientos requeridos para tener una buena competencia. Los clavados que me cuestan más no los pude entrenar nada, sí eran muy molestos para el hombro y realmente comencé a tirarlos hace dos días, ni siquiera tenía pensado competir en individual, pero no perdía nada al intentarlo”, finalizó la pupila del profesor Iván Bautista.

Este domingo culminará el Selectivo Nacional de Clavados con la realización de las últimas cuatro pruebas: sincronizados tres metros varones, sincronizados tres metros damas, sincronizados diez metros varones y sincronizados diez metros damas.

Triunfa regio en Jalisco

En lo que respecta a la prueba de plataforma diez metros individual, quien se quedó con el triunfo fue el regio Andrés Villareal. El clavadista oriundo de Nuevo León subió a lo más alto del podio al sumar un total de 445.35 puntos.

Sabedor de que consiguió su pase a lo que será su primer mundial, Villareal no ocultó el gusto que sintió al coronarse en un estado como Jalisco, que suele ser un territorio adverso para los atletas regiomontanos. A su vez, el saltarín reconoció que le hubiera gustado medirse Iván García y Germán Sánchez en esta justa.

“Estoy muy contento. Hace un mes tuve una complicación con una operación en el tobillo. No tenía la preparación adecuada pero el talento me ayudó, estoy para más cosas. Voy a tener de las mejores preparaciones, es la primera vez que iré a un mundial y no sé cómo voy a controlar los nervios.

“Es una puerta que no hayan estado Germán e Iván, pero me hubiera gustado que estuvieran. Siempre hay ganas de medirse con ellos. Al estar en Jalisco sabes que la gente juega en tu contra, pero todo es sano y es padre”, finalizó Villareal.

Tanto el “Pollo” como el “Duva” no pudieron participar en este selectivo ya que ambos están recuperándose de sus respectivas operaciones.

Resultados del sábado 20 de mayo

Top tres trampolín 3 metros femenil

1.- Arantxa Chávez 356.40 pts.

2.- Dolores Hernández 320.00 pts.

3.- Laura Vázquez 296.10 pts.

Top 3 plataforma 10 metros varonil

1.- Andrés Villareal 445.35 pts.

2.- Randal Willars 436.90 pts.

3.- Kevin Berlín 436.85 pts.

Para saber: dentro de este selectivo nacional, los primeros dos lugares de las categorías individuales califican a Budapest 2017. En lo que respecta a las pruebas en pareja, sólo el primer lugar consigue plaza.

